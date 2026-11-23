vali ve ilçe yetkilileri incelemede:

Bingöl'ün Solhan ilçesinde hafta sonu etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerleri ile ahırların su baskınlarından etkilendiği bildirildi. Küçükbaş hayvanların telef olduğu bölgelerde, oluşan maddi hasarın giderilmesine yönelik çalışmalar başlatıldı.

Olayın ardından Vali Cahit Çelik bölgeye giderek yerinde incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmaları yerinde takip etti.

saha çalışmaları ve yetkililerden alınan bilgiler:

Vali Çelik, incelemede Solhan Kaymakamı Okan Ayaz'dan yağışın yol açtığı olumsuzluklar ve sahada süren çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelere Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, İl Genel Meclisi Üyesi Kazım Uslu ve AFAD İl Müdürü Atilla Uzun de eşlik etti.

Yetkililer, hasar tespit çalışmalarının ilgili kurumlarca titizlikle sürdürüldüğünü, önceliğin vatandaşların yaşamının güvence altına alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi olduğunu belirtti.

Vali Çelik, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu ve gerekli desteklerin sağlanacağını vurguladı. Ayrıca kısa vadede yapılacak tespitlerin ardından hasarların giderilmesine yönelik adımların hızlandırılacağı ifade edildi.

İlerleyen günlerde yapılacak toplu hasar tespit sonuçlarına göre, etkilenen ailelere ve işletmelere yönelik resmi destek ve yönlendirmelerin açıklanacağı belirtildi.

VALİ ÇELİK, SAĞANAK YAĞIŞTAN ETKİLENEN SOLHAN’DA İNCELEMELERDE BULUNDU