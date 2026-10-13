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Düğün hazırlıkları öncesi cinayet: sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kocaeli Körfez'de, eşini kızının düğününe iki gün kala 8 bıçak darbesiyle öldüren Ramazan Gökmen'e ağırlaştırılmış müebbet verildi.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Düğün hazırlıkları öncesi cinayet: sanığa ağırlaştırılmış müebbet

olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çınar Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın 1. katında, 31 Ekim 2025 tarihinde meydana gelen olayda Ramazan Gökmen (48), eşi Binnur Gökmen (43)'ü yatak odasında 8 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından zanlı aynı bıçakla kendini yaralayarak intihara teşebbüs etti; tedavi sonrası emniyete teslim edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rahatsız edici zamanlamasıyla dikkat çeken olayda, mağdurun en büyük kızı Nur A.’nın düğünü 2 Kasım 2025 pazar günü yapılacaktı; saldırı kızıların düğün hazırlıkları sürerken, yalnızca iki gün öncesinde gerçekleşti.

sanığın iddiası:

İddianamede yer alan beyanlara göre sanık, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyledi. Savunmasında yatak odasında kahveden tanıdığı arkadaşından olan G.T.’nin eşofmanını bulduğunu ve bu nedenle tartışma çıktığını anlattı. Olay günü yaşananlara ilişkin olarak ise "sonrasını hatırlamıyorum, kendimi kaybettim" ifadelerini kullandı; polisten eşinin öldüğünü öğrendiğini belirtti.

müşteki vekilinin değerlendirmesi:

Müşteki vekili Avukat Eray Akbal, olayın tasarlama içerdiğini savundu. Savcı ve vekil raporlarına göre saldırıda 8 bıçak darbesi tespit edilmiş, bunların 5’inin öldürücü nitelikte olduğu, boyun, kulak ve göğüs gibi hayati bölgelere isabet ettiği kaydedildi. Vekil, sanığın barışma bahanesiyle eşini eve çağırıp öldürdüğünü belirterek, yasal indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti. Çiftin çocukları da duruşmada babalarından şikâyetçi oldu.

mahkeme süreci ve karar:

Davanın ikinci celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, taraf avukatları ve çiftin kızları katıldı. Mahkeme heyeti gelen raporu okudu ve sanığın akli dengesinin yerinde olduğuna ilişkin tespitleri kayda geçirdi.

Sanık Ramazan Gökmen, mahkemede öldürme kastı bulunmadığını, olayın iradesi dışında geliştiğini savundu. Buna karşın mahkeme, savunma ve deliller çerçevesinde olayı "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçuna baktırdı ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Duruşmada okunan ve taraflara bildirilen karar, olayın niteliği, yaralanmaların dağılımı ve mağdurun yaşamını kaybetmesi gibi unsurlar dikkate alınarak açıklandı. Kararın gerekçesi duruşma tutanaklarında belirtildi.

Dosyada yer alan ifadeler, tıbbi raporlar ve müşteki beyanları davanın ana hatlarını oluştururken, karar duruşmasında çocukların şikâyeti ve vekilin indirim uygulanmaması yönündeki talebi de dosyada yer aldı.

KOCAELİ&#039;DE YATAK ODASINDA ARKADAŞINA AİT EŞOFMAN BULDUĞUNU İDDİA EDEREK KIZININ DÜĞÜNÜNE 2 GÜN...

KOCAELİ'DE YATAK ODASINDA ARKADAŞINA AİT EŞOFMAN BULDUĞUNU İDDİA EDEREK KIZININ DÜĞÜNÜNE 2 GÜN KALA EŞİNİ 8 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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