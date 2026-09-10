Dülük tüneli inşaatında demirlerin düşüşü: bir işçi öldü, üç kişi gözaltına alındı

Dülük tüneli inşaatında kaza

Gaziantep Şehitkamil ilçesi Dülük Mahallesi'ndeki devam eden tünel inşaatında meydana gelen iş kazasında Süleyman Kaya (26) yaşamını yitirdi, beş işçi hafif yaralandı. Olayın, tünelde betonu sabitlemek amacıyla kullanılan tutucu demirlerin esnemesi ve iskeleye düşmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

olayın ayrıntıları:

Kazanın öğrenilmesiyle birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu; polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralananlar arasında Akın Demirci, Murat Can Şimşek, Yusuf Okuducu ile ismi henüz öğrenilemeyen iki işçi bulunuyor. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve durumlarının hafif olduğu bildirildi.

soruşturma ve gözaltılar:

Olay üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmayı yürütmek üzere 1 Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi; olay yeri incelemesi ve bilirkişi tespit çalışmaları yapıldı.

Başsavcılığın ön raporuna göre olayda kusuru bulunduğu değerlendirilen F.A., İ.B. ve Y.U.K. isimli 3 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Basın açıklamasında, bazı haber başlıklarına ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine yönelik açıklama yapıldığı ve soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle sürdürüldüğü kaydedildi.

GAZİANTEP'TE DÜLÜK TÜNELİNDE 1 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 İŞÇİNİN DE YARALANDIĞI İŞ KAZASIYLA İLGİLİ KUSURU OLDUĞU TESPİT EDİLEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.