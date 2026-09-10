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Tıp yolculuğuna tarih içinde başlangıç: Gevher Nesibe şifahanesi'nde ilk ders

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin 100 yeni tıp öğrencisi, 800 yıllık Gevher Nesibe Şifahanesi'ni ziyaret ederek mesleğe tarihi bir perspektifle başladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:39

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Tıp yolculuğuna tarih içinde başlangıç: Gevher Nesibe şifahanesi'nde ilk ders

Gevher Nesibe'de başlangıç:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 2026-2027 eğitim-öğretim yılına başlayan öğrencileri, meslek hayatlarına anlamlı bir adım atmak için Gevher Nesibe Şifahanesini ziyaret etti. Yaklaşık 100 öğrenci ile gerçekleştirilen geleneksel Kayseri gezisi, fakültenin son 11 yıldır sürdürdüğü programın bir parçası olarak yürütüldü.

Selçuklu döneminden günümüze ulaşan ve tıp tarihinin önemli örneklerinden kabul edilen yapının kent tarihine kazandırılması, öğrencilerin eğitim yolculuğuna tarihsel bir perspektif kazandırdı. Ziyaret, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi kapsamında gerçekleşti.

Gezinin içeriği ve tıp tarihine aktarımı:

Rehber eşliğinde yapılan turda öğrenciler, şifahanenin mimari özelliklerini, şifahane ve tıp medresesi işlevlerini ve dönemin tedavi uygulamalarını yerinde gördü. Tarihi mekanın odaları incelenirken, öğrenciler ders kitaplarında okudukları bilgileri somut mekânla birleştirme fırsatı buldu.

Ziyarete katılan Prof. Dr. Halil Tekiner ziyaret öncesi öğrencilere seslenerek, "Tıp eğitimine bu yapıyı ziyaret ederek başlamanızı çok anlamlı buluyorum. Bu, hayatınızda unutulmayacak bir tecrübe olacak. Teorik olarak kâğıtta okuduğunuz bir şeyi burada yaşayarak göreceksiniz. İçeride odaları gezecek, o taşlara dokunacak ve hangi mesleğe adım attığınızı şimdiden daha iyi anlayacaksınız" dedi ve bu tür etkinliklerin mesleki farkındalığı artırdığını vurguladı.

Akademik amaç ve kültürel koruma ilişkisi:

Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken programın gerekliliğini açıklarken Ahi Evran isminin ve Selçuklu mirasının tıp tarihiyle kurduğu bağı anlattı ve "Uzmanlık alanımız tıp tarihi olunca ve üniversitemiz de Ahi Evran Üniversitesi olunca tıp öğrencilerimizle birlikte tıbbın tarihine girerek böyle bir etkinlik düzenlemeyi planladık" ifadelerini kullandı.

Köken, Gevher Nesibe Şifahanesi'nin hem Türk tıp tarihi hem de dünya tıp tarihi açısından önemine dikkat çekerek yapının şifahane ile tıp medresesinin bir arada bulunduğu, modern tıp eğitiminin prototipi sayılabilecek bir örnek olduğunu belirtti. Program, öğrencilere tarihsel bir perspektif sunmayı ve tıbbın yüzyıllar içinde biriken bilgi ve tecrübe ürünü olduğunu yaşatarak aktarmayı amaçladı.

Yerel destek ve teşekkür:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilip müze işlevi kazandırılan yapı, yalnızca kültürel miras olarak değil, aynı zamanda eğitimsel bir kaynak olarak da değerlendirildi. Etkinlikte görev alan akademisyenlere, programa destek veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve belediye ekibine teşekkür edildi.

Genç hekim adayları, 800 yılı aşkın geçmişe sahip bu tarihi mekânda yaptıkları gözlemlerle tıbbın geçmişten günümüze uzanan gelişimini yerinde görmüş; mesleklerine dair farkındalık ve tarihsel bilinçle eğitimlerine başlamış oldu.

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ&#039;NİN YENİ ÖĞRENCİLERİ, 800 YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP...

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ'NİN YENİ ÖĞRENCİLERİ, 800 YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP GEVHER NESİBE ŞİFAHANESİ'NDE TIP EĞİTİMLERİNE ANLAMLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI. KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KENT TARİHİNE VE TURİZMİNE KAZANDIRILAN SELÇUKLU UYGARLIĞI VE GEVHER NESİBE TIP TARİHİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET EDEN 100 ÖĞRENCİ, TIP TARİHİNİN İZLERİNİ YERİNDE İNCELEYEREK MESLEK HAYATLARINA "İLK DERS" NİTELİĞİNDE BİR TECRÜBEYLE BAŞLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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