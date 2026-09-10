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Fethiye'de sarp arazide çıkan orman yangınına hava müdahalesi sürüyor

Muğla'nın Fethiye Nif Mahallesi'nde sarp arazide çıkan orman yangınına kara ekiplerinin ulaşım güçlüğü nedeniyle hava araçlarıyla müdahale ediliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Fethiye'de sarp arazide çıkan orman yangınına hava müdahalesi sürüyor

Fethiye'de yangınla mücadele sürüyor:

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi sınırlarında sarp arazide ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

Havadan müdahale yoğunlaştırıldı:

Sarp arazide ulaşımın güç olduğu bölgede, alevlere hava araçlarıyla müdahalenin sürdüğü öğrenildi.

Kara ekipleri erişim için çalışma yürütüyor:

Kara ekiplerinin de bölgeye ulaşmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.

FETHİYE’DE ORMAN YANGINI

FETHİYE’DE ORMAN YANGINI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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