Fethiye'de sarp arazide çıkan orman yangınına hava müdahalesi sürüyor

Fethiye'de yangınla mücadele sürüyor:
Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Fethiye ilçesi Nif Mahallesi sınırlarında sarp arazide ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.
Havadan müdahale yoğunlaştırıldı:
Sarp arazide ulaşımın güç olduğu bölgede, alevlere hava araçlarıyla müdahalenin sürdüğü öğrenildi.
Kara ekipleri erişim için çalışma yürütüyor:
Kara ekiplerinin de bölgeye ulaşmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.
FETHİYE’DE ORMAN YANGINI
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