Dolar 48,4901 +0,01%
Euro 56,3992 -0,18%
Bist 14.309,78 -1,35%
Altın Gram 6.831,81 -1,76%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 105,39 +4,13%
--°

Çarşıya dönüş: fındık hasadı sonrası Alaplı'da canlanan alışveriş

Fındık hasadının sona ermesiyle Alaplı çarşısında alışveriş hareketliliği arttı; vatandaşlar ihtiyaç ve okul alışverişi için ilçe merkezine yöneliyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Çarşıya dönüş: fındık hasadı sonrası Alaplı'da canlanan alışveriş

Çarşıda yoğunluk artıyor:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla köylerdeki hareketlilik azalırken, ilçe merkezindeki çarşıda alışveriş yoğunlaştı. Hasadını tamamlayan vatandaşlar ihtiyaç ve okul malzemeleri için çarşıya yöneldi.

Hükümet Caddesi'nde canlılık:

Özellikle Hükümet Caddesi üzerindeki tekstil ve okul ürünleri satan dükkânlarda gözle görülür bir müşteri artışı yaşandı. Alışverişin ağırlıklı olarak kırtasiye, giyim ve günlük ihtiyaç ürünlerine yöneldiği gözlemlendi.

Esnafın gözlemleri ve beklentileri:

İsmail Çetin, fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla çarşıdaki yoğunluğun arttığını belirterek, vatandaşların hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe geldiğini aktardı.

Çetin, hayat pahalılığının alım miktarlarını etkilediğini, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha düşük miktarlarda karşılama eğiliminde olduğunu vurguladı.

Esnaf, okulların açılmasıyla birlikte çarşıdaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor ve yoğunluğun cadde genelinde devam etmesinden yana umutlu olduklarını söyledi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE FINDIK SEZONUNUN SONA YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE...

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE FINDIK SEZONUNUN SONA YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE KÖYLERDEKİ HAREKETLİLİK AZALIRKEN, İLÇE MERKEZİNDEKİ ÇARŞIDA ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ ARTTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yatağan'da yeni dönem: 27,6 milyon tl'lik depo ve basınçlı iletim hattı
images

Kıbrıs gazilerinden kaymakam Köksal’a anlamlı ziyaret
images

Hanzala denize geri dönüyor: uydu izleme ile göç yolları kayıt altında
images

Kuşadası Körfezi'nde trol tehdidi gölgesinde dört deniz kaplumbağası ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti: Maltepe'de iki kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı