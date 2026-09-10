Çarşıya dönüş: fındık hasadı sonrası Alaplı'da canlanan alışveriş

Çarşıda yoğunluk artıyor:

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla köylerdeki hareketlilik azalırken, ilçe merkezindeki çarşıda alışveriş yoğunlaştı. Hasadını tamamlayan vatandaşlar ihtiyaç ve okul malzemeleri için çarşıya yöneldi.

Hükümet Caddesi'nde canlılık:

Özellikle Hükümet Caddesi üzerindeki tekstil ve okul ürünleri satan dükkânlarda gözle görülür bir müşteri artışı yaşandı. Alışverişin ağırlıklı olarak kırtasiye, giyim ve günlük ihtiyaç ürünlerine yöneldiği gözlemlendi.

Esnafın gözlemleri ve beklentileri:

İsmail Çetin, fındık sezonunun sona yaklaşmasıyla çarşıdaki yoğunluğun arttığını belirterek, vatandaşların hem kendi ihtiyaçlarını hem de çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe geldiğini aktardı.

Çetin, hayat pahalılığının alım miktarlarını etkilediğini, tüketicilerin ihtiyaçlarını daha düşük miktarlarda karşılama eğiliminde olduğunu vurguladı.

Esnaf, okulların açılmasıyla birlikte çarşıdaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artmasını bekliyor ve yoğunluğun cadde genelinde devam etmesinden yana umutlu olduklarını söyledi.

ZONGULDAK (İHA) - ZONGULDAK’IN ALAPLI İLÇESİNDE FINDIK SEZONUNUN SONA YAKLAŞMASIYLA BİRLİKTE KÖYLERDEKİ HAREKETLİLİK AZALIRKEN, İLÇE MERKEZİNDEKİ ÇARŞIDA ALIŞVERİŞ HAREKETLİLİĞİ ARTTI.