Itfaiyenin hızlı müdahalesiyle Karabağlar Yaylası'ndaki anız yangını söndürüldü

Menteşe'de anız yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası mevkiinde yükselen dumanlar üzerine vatandaşların ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, alevlerin anız ve kesilmiş çalılarda yayıldığını tespit etti ve hızla müdahale etti.

olay yeri ve müdahale:

Ekiplerin zamanında ve etkili çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Müdahale sırasında alevlerin çevreye sıçramasının önlenmesine öncelik verildi.

hasar tespiti ve neden:

Yapılan ilk incelemelerde yaklaşık 500 metrekarelik alanın yanarak zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili değerlendirmelerde ise olayın bahçe temizlik ateşi yakılması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldı.

MENTEŞE’DE ÇIKAN ANIZ YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ