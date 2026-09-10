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Maltepe'de silahlı saldırının şüphelisi kameralara yansıdı

Maltepe'de silahlı saldırının şüphelisinin hareketleri güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı; görüntüler olayın gelişimini ve kaçış anını gösteriyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Maltepe'de silahlı saldırının şüphelisi kameralara yansıdı

Olayın görüntüleri:

Maltepe'de kayda geçen videolarda, silahlı olduğu değerlendirilen bir kişinin sokak ortasında kısa bir süre bulunduğu ve ardından hızla uzaklaştığı görülüyor. Güvenlik ve mobese kameralarına yansıyan görüntüler, saldırganın hareketlerinin yanı sıra olay anındaki ortamı da net biçimde yansıtıyor.

Görüntülerde saldırganın kaçış yönü ve çevreyle etkileşimi adım adım izlenebiliyor; bazı karelerde vatandaşların panik içinde kaçıştığı, bazı karelerde ise çevredeki iş yerlerinin tepkisinin görüldüğü fark ediliyor.

Görgü tanıkları ve yetkililer:

Olay yerinde bulunanlar kısa süreli panik yaşandığını bildirirken, şu ana kadar resmi bir can kaybı veya yaralanma açıklaması yapılmadı. Yetkililer, eldeki kamera kayıtlarını analiz ederek saldırganın kimliğinin ve olayın seyriyle ilgili detayların tespitine çalışıyor.

Görüntülerin yayınlanması, mahalle sakinleri arasında endişeye yol açtı; güvenlik önlemlerinin artırılması ve olayın aydınlatılması için bölgedeki devriye faaliyetlerinin yoğunlaştığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında görüntülerin teknik incelemesi devam ediyor ve yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Maltepe’de dehşet saçan silahlı saldırgan böyle görüntülendi

Maltepe’de dehşet saçan silahlı saldırgan böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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