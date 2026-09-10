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Dülük tünelinde iskele ve demirin esnemesi sonucu işçiler sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'te Dülük tüneli inşaatında demir ve iskelelerin esnemesi sonucu meydana gelen kazada 1 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi yaralandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Dülük tünelinde iskele ve demirin esnemesi sonucu işçiler sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Dülük tünelinde iskele ve demirin esnemesi sonucu işçiler sıkıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülük tüneli inşaatında, betonu sabitlemek için kullanılan demir ile iskele arasında meydana gelen esneme nedeniyle bir grup işçi sıkıştı. Olayda 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

olayın seyri:

Edinilen bilgilere göre, tünel içindeki çalışmada demirlerin ve iskelenin esnemesi sonucunda işçiler demir ile iskele arasına kaldı. Olay anında herhangi bir göçük meydana gelmediği, kazanın iskelenin ve demir sisteminin esnemesinden kaynaklandığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, bir çalışanın kendi imkânlarıyla tünelden çıktığı; diğer bir çalışanın ise AFAD ve UMKE ekiplerinin müdahalesiyle ağır yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı çalışan hastaneye sevk edilmiş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

müdahale ve yetkili açıklamaları:

Olayın ardından bölgeye yönlendirilen AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri koordineli bir müdahale gerçekleştirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olayın göçük kaynaklı olmadığı; kazanın betonu sabitlemek için kullanılan malzemelerin esnemesi sonucu yaşandığı vurgulandı.

Kazayla ilgili çalışmanın ayrıntıları ve yaralıların durumu ile ilgili resmi açıklamalar yetkililerce paylaşıldı. Olay yerinde yürütülen müdahale ve tahliye çalışmaları sonucu sayıya ilişkin ilk tespitler; bir hayatını kaybeden ve beş yaralı olduğu şeklinde duyuruldu.

Kazanın nedenine dair teknik değerlendirmeler ve olaya müdahale sürecine ilişkin bilgiler yetkili kurumların açıklamaları doğrultusunda netleşecek.

GAZİANTEP&#039;TE DÜLÜK TÜNELİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER DEMİRLERİN ESNEMESİ SONUCU DEMİR VE İSKELE ARASINDA...

GAZİANTEP'TE DÜLÜK TÜNELİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLER DEMİRLERİN ESNEMESİ SONUCU DEMİR VE İSKELE ARASINDA SIKIŞTI. OLAYDA 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 5 İŞÇİ İSE YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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