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Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı

MTSO Başkanı Sadıkoğlu, KOSGEB kredilerinin depremzede işletmeleri mağdur ettiğini diyerek borçların silinmesi veya en az iki yıl ertelenmesini talep etti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:20

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Depremzede işletmeler için KOSGEB borçlarına acil düzenleme çağrısı

KOSGEB kredileri yeni mağduriyet kaynağına dönüştü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından hayata geçirilen destek kredilerinin bugün depremzede işletmeler için hukuki sorunlara yol açtığını açıkladı. Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında verilen geri ödemeli kredilerin taksitleri, bu yılın mart ayında ödenmeye başlanmasıyla birlikte ödeme güçlüğü çeken çok sayıda işletme hakkında hukuki süreçler başlatıldı.

Neden mağduriyet oluştu:

Programın amacı bölgedeki ekonomik hayatı canlandırmak olsa da, işletmelerin bir kısmı sermaye kaybı, müşteri azalması, artan maliyetler ve finansmana erişim sorunları nedeniyle borçlarını ödeyemiyor. Sadıkoğlu, taksitler başlamadan önce defalarca erteleme talebinde bulunduklarını belirterek, mevcut ekonomik koşulların bu ödemelere elverişli olmadığını vurguladı.

MTSO'nun talepleri ve yetkililerle görüşmeler:

Sadıkoğlu, desteklerin silinmesini talep etmiş; bunun mümkün olmaması halinde ise borçların en az iki yıl ertelenmesini istemişti. Taleplerini doğrudan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ile de paylaştığını belirten Sadıkoğlu, beklenen ekonomik iyileşmenin sağlanamadığını söyledi.

Başkan Sadıkoğlu, "Yaraları sarmak için verilen destek, yeni yaralar açıyor" ifadesiyle, desteklerin uygulanış biçiminin işletmeleri daha kırılgan hale getirdiğini dile getirdi. Ayrıca, hukuki süreçlerin işletmelerin yeniden ayağa kalkmasını daha da zorlaştıracağını belirterek yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.

Bölgesel etki ve ekonomik boyut:

Sadıkoğlu, yaşanan sorunun yalnızca Malatya ile sınırlı olmadığını; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve diğer deprem illerindeki işletmelerin de benzer sıkıntılarla karşılaştığını kaydetti. İşletmelerin iflası veya faaliyetlerinin durması, istihdam, üretim ve şehir ekonomileri üzerinde zincirleme olumsuz etki yaratacak.

Sadıkoğlu, yetkililere seslenerek: "Bu borçlar silinmeli, bu mümkün değilse en az iki yıl ertelenmelidir. İşletmeler nefes almadan bölge ekonomisi ayağa kalkamaz" dedi ve "daha fazla işletme kapanmadan ve daha fazla mağduriyet yaşanmadan acil çözüm bekliyoruz" çağrısını yineledi.

Yetkili kurumların alacağı kararlar, hem bireysel işletmelerin hem de bölge ekonomisinin toparlanma süreçlerini doğrudan etkileyecek. MTSO, süreç takipçiliğini sürdürürken, hukuki işlemlerin yaygınlaşmasının yaratacağı kalıcı zararların önlenmesi için kapsamlı bir düzenleme gerektiğini vurguluyor.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU: &quot;KOSGEB...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI OĞUZHAN ATA SADIKOĞLU: "KOSGEB KREDİLERİNİ ÖDEYEMEYEN İŞLETMELER İÇİN YENİ DÜZENLEME YAPILMALI"

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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