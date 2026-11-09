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Düzce sokaklarında Atatürk'ü anlatan duygu dolu video

Düzce Belediyesi'nin 10 Kasım için hazırladığı videoda, görme engelli kılığındaki kişi sokakta Atatürk'ü tarif ettirip duygulandıran sohbetler başlattı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 23:31

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Düzce sokaklarında Atatürk'ü anlatan duygu dolu video

Düzce Belediyesi'nin anma çalışması:

Düzce Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde, duygusal bir kısa video hazırladı. Çalışma, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 10 Kasım anmasına özel olarak hazırlandı ve şehir merkezinde gerçekleştirilen çekimlerle izleyiciye ulaştı.

Sokakta başlayan sohbetler:

Videoda, görme engelli rolü yapan bir vatandaş sokakta rastladığı Düzcelilerle konuşarak 'Atatürk'ü bana anlatır mısınız?' diye soruyor. Karşılaştığı kişiler Atatürk'ün sarı saçlarını, mavi gözlerini ve kendine özgü duruşunu tarif ederken, cesaretinden ve vatan sevgisinden de söz ediyorlar. Sohbet sırasında vatandaşlar, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu aramızdan fiziken ayrıldı. Mavi gözlü, sarı saçlı, çakmak gibi bir liderdi. Kıyafetleri o zamana göre çok moderndi ve ilk giyen insanlardan biriydi. Türkiye için neler yaptığını bilmek için görmeye ihtiyacımız yok. Onun fikirleri halen yaşıyor. Atatürk bizim için özgürlüğü ifade ediyor. Atatürk’ü özlüyoruz, saygı ve minnetle anıyoruz' şeklinde duygularını paylaşıyorlar.

Videonun mesajı ve paylaşımlar:

Görme engelli kılığındaki vatandaşın yönelttiği sorulara içtenlikle yanıt veren Düzceliler, Atatürk'ün milletin gönlündeki yerini bir kez daha ortaya koyuyor. Çekimler, Atatürk'ün 'Beni görmek demek, behemehal yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kafidir' sözünü akıllara getiriyor ve videonun iletmek istediği duygusal tonu güçlendiriyor. Düzce Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan video, 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve minnet duygularını bir araya getirerek kısa sürede beğeni topladı.

DÜZCE BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DUYGU DOLU...

DÜZCE BELEDİYESİ, GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN VEFATININ 88. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DUYGU DOLU BİR VİDEO HAZIRLADI. GÖRME ENGELLİ BİR VATANDAŞIN DÜZCELİLERE YÖNELTTİĞİ SORULARLA BAŞLAYAN SOHBET, ATATÜRK’Ü ANLAMAK İÇİN YÜZÜNÜ GÖRMENİN DEĞİL, FİKİRLERİNİ HİSSETMENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATTI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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