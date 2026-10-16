Düzce üçüncü sırada: Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kg yağış düştü

yoğun yağış kayıtları:

15-16 Ekim'de Türkiye genelinde etkili olan sağanakta, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce üçüncü sırada yer aldı. Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylasında metrekareye 101,6 kilogram yağış ölçüldü; bu ölçüm, kent genelindeki yağış yoğunluğunu öne çıkardı.

En fazla yağış, metrekareye 153,8 kilogram ile Kocaeli'nin Kartepe Kayak Merkezi'nde kaydedildi. Zonguldak ise metrekareye 124,8 kilogram ile ikinci sırada yer aldı.

düzce'de istasyon dağılımı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kentteki 10 ölçüm istasyonundan alınan kayıtlara göre en yüksek ölçüm Kardüz Yaylasında 101,6 kilogram oldu. Diğer istasyonlardaki değerler şu şekilde: Akçakoca 43,9, Gölyaka 41,3, Kaynaşlı 40,5, Düzce merkez 39,2, Cumayeri 36,7, Çilimli 34,6, Gümüşova 27,3, Yığılca 23,9 ve Yoğunpelit 17,5 kilogram. Bu 10 istasyonda ölçülen yağışların toplamı 406,5 kilogram olarak kaydedildi.

ekiplerin çalışmaları ve hava beklentisi:

Düzce'de aralıksız süren yağışa karşı yerel ekiplerin aldığı önlemler sayesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililer, yağışların gelecek haftanın başına kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı; bu nedenle uyarı ve önlemlerin sürdürülmesi önem taşıyor.

Veriler, bölge içindeki değişken dağılımı ve yüksek noktaların etkisini gösteriyor; Düzce, Kartepe ve Zonguldak'taki yüksek ölçümlerle birlikte bu dönemin yağış merkezleri arasında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN BİRÇOK KENTİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAKTA DÜZCE'NİN GÖLYAKA İLÇESİNDEKİ KARDÜZ YAYLASI'NA METREKAREYE 101,6 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ.