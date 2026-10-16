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Alpu'nun yüksekleri beyaza büründü: amatör görüntüler ilgi çekti

Eskişehir Alpu'da yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Dağlık alanlar beyaza bürünürken vatandaşlar manzarayı amatör kameralarla görüntüledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Alpu'nun yüksekleri beyaza büründü: amatör görüntüler ilgi çekti

Alpu'da kar yağışı ve etkileri:

Eskişehir'in Alpu ilçesinde özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Arıkaya Mahallesi'nin Büyük Alıç mevkii çevresindeki dağlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı ve bölge kış görüntüsüne büründü.

Yağışın ardından oluşan manzara, çevre sakinleri ve bölgeyi ziyaret edenler tarafından amatör kameralarla kaydedildi. Kayıtlarda karla kaplı yamaçlar ve kırsal dokunun görüntüleri ön plana çıktı.

Görüntülerin kaydedilmesi ve bölgesel farklılıklar:

Vatandaşların paylaştığı görüntülerde yüksek kesimlerde kar kalınlığının daha fazla olduğu görüldü. Düşük rakımlı alanlarda örtü daha ince kalırken, yüksek bölgelerde beyaz örtü belirginleşti.

Yerel izlenimler:

Bölge sakinleri kısa süreli de olsa görülen kar yağışının doğaya farklı bir görünüm kattığını belirtti. Kayıt altına alınan manzaralar, ilçenin kış mevsimindeki görünümüne dair yerel arşivlere fotoğraf ve video olarak eklendi.

ESKİŞEHİR’İN ALPU İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN DAĞLIK ALANLAR...

ESKİŞEHİR’İN ALPU İLÇESİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN DAĞLIK ALANLAR VATANDAŞLAR TARAFINDAN AMATÖR KAMERAYLA GÖRÜNTÜLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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