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Düzce Üniversitesi'nden Malezya üniversiteleriyle yeni akademik köprü

Düzce Üniversitesi, Malezya'daki Sultan Zainal Abidin ve INTI Uluslararası üniversiteleriyle MoU imzaladı; öğrenci ve personel değişimi, staj ve ortak araştırmalar planlanıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:01

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Düzce Üniversitesi'nden Malezya üniversiteleriyle yeni akademik köprü

iş birliği töreni ve katılımcılar:

Düzce Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliğini genişletme adımını Malezya ile attı. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde anlaşmaları Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir; Sultan Zainal Abidin Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fadzli Bin Adam ve INTI Uluslararası Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Wong Ling Shing imzaladı. Tören, üniversiteler arasındaki resmi temasları pekiştiren bir adım olarak öne çıktı.

anlaşmanın kapsamı ve amaçları:

İmzalanan mutabakat zaptları (MoU), taraflar arasında akademik, kültürel ve sosyal alanlarda iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor. Anlaşmalar; öğrenci, akademik ve idari personel değişimi, öğrenci stajları, tez araştırmalarında iş birliği ve ortak araştırma projelerinin yürütülmesini kapsıyor. Bu kapsam, hem eğitim süreçlerinin çeşitlenmesine hem de araştırma kapasitesinin uluslararası düzeyde artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Anlaşmalar çerçevesinde üniversitelerin ortak ilgi alanlarında projeler geliştirmesi, öğrenci ve personel için uluslararası deneyim imkanlarının artırılması ve uzun vadede akademik ilişkilerin güçlendirilmesi bekleniyor. Taraflar, uygulama aşamasında değişim programları ve ortak araştırma süreçlerinin somut adımlarla hayata geçirilmesine öncelik vereceklerini vurguladı.

Bu iş birliği, Düzce Üniversitesi'nin küresel ağını genişletme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve hem öğrenciler hem de akademik kadro için yeni fırsatlar sunması açısından önem taşıyor.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ALANDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR. BU...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ALANDA AKADEMİK İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR. BU KAPSAMDA MALEZYA SULTAN ZAİNAL ABİDİN ÜNİVERSİTESİ VE INTI ULUSLARARASI ÜNİVERSİTESİ İLE MOU ANLAŞMASI İMZALANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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