Dolar 50,0124 -0,03%
Euro 56,4762 +0,40%
Bist 11.478,13 +0,00%
Altın Gram 6.650,26 +1,54%
EUR/USD 1,1266 +0,28%
Brent Petrol 94,10 -0,55%
--°

Okuma bahçesi: teknoloji çağında kitapla buluşma

Ünye Fen Lisesi'nde düzenlenen ikinci 'Bahçede Kitap Okuyoruz' etkinliğinde öğretmen ve öğrenciler doğada kitap okuyup dijital çağda eleştirel okuma ve düşünmeyi öne çıkardı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Okuma bahçesi: teknoloji çağında kitapla buluşma

etkinlik okuma alışkanlığını öne çıkardı:

Ünye Fen Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bahçede Kitap Okuyoruz' etkinliği, öğretmen ve öğrencilerin geniş katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, teknolojinin hayatın her alanını kuşattığı dijital çağda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

öğrenciden eleştirel düşünce vurgusu:

10. sınıf öğrencisi Elif Ceren Ataş, etkinlikte teknolojinin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığını ancak asıl önemli olanın bilgiyi anlamlandırmak olduğunu belirtti. Ataş, 'Teknolojinin hayatımızın her alanını kuşattığı bir çağda yaşıyoruz; bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak bilgiye ulaşmak kadar önemli olan bir şey daha vardır: Bilgiyi anlamlandırabilmek, sorgulayabilmek ve onu insanlık yararına kullanabilmek. İşte kitaplar, bizlere bu düşünme gücünü kazandıran en değerli dostlarımızdır. Ünye Fen Lisesi olarak eğitim anlayışımızı 'yenilenebilir enerji, sürdürülebilir eğitim' ilkesiyle şekillendiriyoruz. Nasıl ki yenilenebilir enerji geleceğe temiz ve güçlü bir kaynak bırakıyorsa, kitap okumak da insan zihnini sürekli besleyen ve kendini yenileyen bir güçtür. Bilimsel başarı, kültür, sanat ve edebiyatla desteklendiğinde daha anlamlı hâle gelir' ifadelerini kullandı.

ilçe millî eğitim müdürünün çağrısı ve etkinlik akışı:

Ünye İlçe Millî Eğitim Müdürü Murtaza Alan konuşmasında okumanın sadece okul dönemiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilere insanı, tabiatı ve çevreyi de okumalarını tavsiye etti ve başkalarının sloganlaşmış fikirleriyle yaşamamaları gerektiğini belirtti. Alan, öğrencilere güvendiklerini ve kendi doğrularıyla yaşamalarını öğütledi.

Konuşmaların ardından İlçe Millî Eğitim Müdürü, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte bahçede kitap okuma etkinliğine katıldı. Etkinlik doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirildi ve sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

ÜNYE İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN &quot;BAHÇEDE KİTAP OKUYORUZ&quot; ETKİNLİĞİ, ÖĞRETMEN VE...

ÜNYE İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN "BAHÇEDE KİTAP OKUYORUZ" ETKİNLİĞİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN GENİŞ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

gecekonduların insan hikâyelerini belgeleyen film ödülle dönüyor
images

Jandarmadan Hisarcık MYO'da gençlere çok yönlü güvenlik farkındalığı
images

Osmaneli liseliler çevre yarışmasında il birinciliğini kazandı
images

Öğrencilerine alkışlarla veda eden 39 yıllık öğretmen

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çizgi film tutkunu Zıpzıp şantiyede ilgi odağı oldu

Narlıdere'de firari hırsız polisin parmağını ısırdı, adliyede pişkin tavır sergiledi

gecekonduların insan hikâyelerini belgeleyen film ödülle dönüyor

Organ bağışıyla iki hasta yeniden hayata tutundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi