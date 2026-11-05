Okuma bahçesi: teknoloji çağında kitapla buluşma

etkinlik okuma alışkanlığını öne çıkardı:

Ünye Fen Lisesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Bahçede Kitap Okuyoruz' etkinliği, öğretmen ve öğrencilerin geniş katılımıyla okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlik, teknolojinin hayatın her alanını kuşattığı dijital çağda kitap okuma alışkanlığına dikkat çekmeyi ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

öğrenciden eleştirel düşünce vurgusu:

10. sınıf öğrencisi Elif Ceren Ataş, etkinlikte teknolojinin bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdığını ancak asıl önemli olanın bilgiyi anlamlandırmak olduğunu belirtti. Ataş, 'Teknolojinin hayatımızın her alanını kuşattığı bir çağda yaşıyoruz; bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay. Ancak bilgiye ulaşmak kadar önemli olan bir şey daha vardır: Bilgiyi anlamlandırabilmek, sorgulayabilmek ve onu insanlık yararına kullanabilmek. İşte kitaplar, bizlere bu düşünme gücünü kazandıran en değerli dostlarımızdır. Ünye Fen Lisesi olarak eğitim anlayışımızı 'yenilenebilir enerji, sürdürülebilir eğitim' ilkesiyle şekillendiriyoruz. Nasıl ki yenilenebilir enerji geleceğe temiz ve güçlü bir kaynak bırakıyorsa, kitap okumak da insan zihnini sürekli besleyen ve kendini yenileyen bir güçtür. Bilimsel başarı, kültür, sanat ve edebiyatla desteklendiğinde daha anlamlı hâle gelir' ifadelerini kullandı.

ilçe millî eğitim müdürünün çağrısı ve etkinlik akışı:

Ünye İlçe Millî Eğitim Müdürü Murtaza Alan konuşmasında okumanın sadece okul dönemiyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak, öğrencilere insanı, tabiatı ve çevreyi de okumalarını tavsiye etti ve başkalarının sloganlaşmış fikirleriyle yaşamamaları gerektiğini belirtti. Alan, öğrencilere güvendiklerini ve kendi doğrularıyla yaşamalarını öğütledi.

Konuşmaların ardından İlçe Millî Eğitim Müdürü, okul idaresi, öğretmenler ve öğrenciler hep birlikte bahçede kitap okuma etkinliğine katıldı. Etkinlik doğayla iç içe bir atmosferde gerçekleştirildi ve sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

ÜNYE İLÇESİNDE BU YIL İKİNCİSİ DÜZENLENEN "BAHÇEDE KİTAP OKUYORUZ" ETKİNLİĞİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİN GENİŞ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.