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GKV'li Can Ateş 29 Ekim turnuvasında 14 yaş altı şampiyonu

Gaziantep'te düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası'nda GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Can Ateş, 14 yaş altı kategorisinde şampiyon oldu.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 09:19

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EDİTÖR: Ayşe Şen

GKV'li Can Ateş 29 Ekim turnuvasında 14 yaş altı şampiyonu

GKV'li öğrenci Cumhuriyet bayramı turnuvasında zirveye çıktı

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, kentte genç sporcuların rekabetine sahne oldu. Etkinlikte GKV Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Can Ateş, 14 yaş altı kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı ve şampiyonluk madalyasının sahibi oldu.

Turnuvanın atmosferi ve Can Ateş'in performansı:

Turnuva, genç sporcuların strateji ve zihinsel becerilerini ön plana çıkaran çekişmeli maçlara sahne oldu. Masada sergilediği soğukkanlı oyun ve isabetli hamlelerle öne çıkan Can Ateş, zorlu eşleşmelerde tutarlı bir performans gösterdi. Arka arkaya elde ettiği başarılı sonuçlar, onu 14 yaş altı kategorisinin lideri haline getirdi ve şampiyonluğa taşıdı.

Öğrencinin başarı sürecinde antrenörlerinin yönlendirmesi ve düzenli çalışma disiplininin etkili olduğu gözlendi. Turnuva boyunca gösterdiği odaklanma ve maç içi esneklik Can Ateş'in öne çıkmasını sağladı.

GKV'nin spor ve eğitim geleneği:

GKV Özel Ortaokulu yönetimi ve öğretmenleri, okulun hem akademik hem de sportif alanlardaki geçmişine vurgu yaptı. Okul müdürü Seçil Güldemet yaptığı değerlendirmede, Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları'nın 63 yıllık köklü geçmişinde sadece akademik başarılarla değil, sporun çeşitli dallarında da öncü bireyler yetiştirdiğini belirtti. Satranç branşında ulusal ve uluslararası platformlarda dereceler kazanan sporcuların çıktığını hatırlatan müdür, Can Ateş'in elde ettiği başarının okulun vizyonunu ve satranç ekolünü bir kez daha tescillediğini ifade etti.

Müdür Seçil Güldemet, öğrenciyi yürekten kutladığını, başarıda emeği geçen antrenörlere ve destek veren velilere teşekkür ettiğini söyledi. Turnuva, gençlerin zihinsel gelişimini destekleme ve bayram coşkusunu sporla birleştirme amacına hizmet ederek sona erdi.

GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI...

GAZİANTEP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI SATRANÇ TURNUVASI, GAZİANTEP KOLEJ VAKFI (GKV) ÖZEL ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ CAN ATEŞ’İN BÜYÜK ZAFERİNE SAHNE OLDU.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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