Düzce'de 148 okulda kapsamlı güvenlik seferberliği

Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında çalışmalar

Düzce Valiliği, il genelinde yürütülen risk analizleri sonrasında eğitim kurumları ve çevrelerinde güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkardı. Proje kapsamında hedef, öğrencilerin eğitimlerini kesintisiz ve güvenli bir ortamda sürdürmesini sağlamaktır.

görev dağılımı ve sahadaki düzenlemeler:

Valilik açıklamasına göre il genelindeki 148 okul ve çevresinde görevlendirmeler yapıldı. Bu kapsamda 97 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 1 okul kolluk görevlisi, 106 okul bahçe görevlisi ve 42 motorize ekip sahada görev yapmaya başladı. Risk analizleri doğrultusunda motorize timler önleyici devriyeler gerçekleştiriyor.

eğitim, iletişim ve hedeflenen sonuçlar:

Okullarda görevli personel ve ilgili birimlere; okul ve çevresinde güvenliğin üst düzeyde sağlanması, muhtemel risk ve olayların önlenmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile etkin iletişim kurulması ve şüpheli kişi veya durumların bildirilmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Amaç, okul yönetimleri, eğitim personeli, öğrenciler ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonu güçlendirerek öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerine devam etmesini sağlamaktır.

DÜZCE VALİLİĞİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA, ‘GÜVENLİ OKUL, GÜVENLİ GELECEK’ PROJESİ KAPSAMINDA 148 OKULDA TEDBİRLERİN ARTTIRILARAK GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN ÜST DÜZEYE ÇIKARILDIĞI BİLDİRİLDİ.