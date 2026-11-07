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Düzce'de altyapı nefes alıyor: 15 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, bu yıl 64 mahallede toplam 15 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatını tamamladı; çalışmalar yeni imar alanlarına yöneliktir.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Düzce'de altyapı nefes alıyor: 15 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı tamamlandı

Düzce Belediyesi altyapı yatırımlarını hızla sürdürüyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, kent genelinde başlattığı altyapı çalışmalarını yoğun tempoyla devam ettiriyor. Müdürlüğün bu yılki çalışması kapsamında toplam 15 kilometrelik yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı başarıyla tamamlandı.

Yapılan yatırımların önceliğini, yeni imara açılan ve nüfusu artan bölgelerin altyapı ihtiyaçları oluşturuyor. Müdürlük, altyapı eksikliklerini gidererek vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Çalışma yapılan mahalleler:

İhale kapsamında sürdürülen imalatlar sonucu Kazukoğlu, Kuyumcuhacıali, Yahyalar, Sallar, Darıcı, Çay, Ağa, Çavuşlar, Körpeşler ve Sancaklar mahallelerinde hat döşeme işleri tamamlandı. Müdürlük, toplamda 64 mahalle genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yürütüyor.

Altyapının işleyişi ve uzun vadeli etkileri:

Yenilenen hatlar sayesinde atık suların ana kolektöre daha güvenli şekilde bağlanması ve arıtma tesisine ulaştırılması sağlanıyor. Bu sayede mevcut altyapı güçlendirilmiş, aynı zamanda gelecek yıllardaki ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kapasite oluşturulmuş oldu.

Düzce Belediyesi, kent genelinde altyapı yatırımlarını ihtiyaç ve talepler doğrultusunda sürdürmeyi planlıyor. Müdürlük yetkilileri, benzer çalışmaların öncelik sırasına göre devam edeceğini bildirdi.

DÜZCE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ ALTYAPI YATIRIMLARI İLE KANALİZASYON VE YAĞMUR...

DÜZCE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ, YENİ ALTYAPI YATIRIMLARI İLE KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ATIKLARINI KONTROL ALTINA ALMAYI SÜRDÜRÜYOR. MÜDÜRLÜK, BU SENE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMA İLE TOPLAM 15 KİLOMETRELİK YENİ HATTIN İMALATINI BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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