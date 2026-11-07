Üreticilere uyarı: Niğde genelinde 7–10 Kasım arasında zirai don bekleniyor

Niğde'de zirai don uyarısı
uyarının kapsamı:
Niğde Valiliği, il genelinde beklenen hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.
Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre il genelinde 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.00’den, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’a kadar zirai don beklendiği belirtildi.
valiliğin çağrısı:
Valilik, üreticilerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.
NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN ZİRAİ DON UYARISI
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