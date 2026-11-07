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Üreticilere uyarı: Niğde genelinde 7–10 Kasım arasında zirai don bekleniyor

Niğde Valiliği, Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmeye göre 7 Kasım 2026 22.00 - 10 Kasım 2026 10.00 arası zirai don beklendiğini duyurdu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Üreticilere uyarı: Niğde genelinde 7–10 Kasım arasında zirai don bekleniyor

Niğde'de zirai don uyarısı

uyarının kapsamı:

Niğde Valiliği, il genelinde beklenen hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don nedeniyle tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları uyardı.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre il genelinde 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 22.00’den, 10 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00’a kadar zirai don beklendiği belirtildi.

valiliğin çağrısı:

Valilik, üreticilerden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN ZİRAİ DON UYARISI

NİĞDE VALİLİĞİ’NDEN ZİRAİ DON UYARISI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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