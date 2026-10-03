Düzce'de Cedidiye ve Konuralp'te narkotik baskını: 1 kişi tutuklandı

Düzce merkezde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, satışa yönelik uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve bir şüpheli tutuklandı. Müdahale, Düzce İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda yürütüldü.

Operasyon detayları:

Arama ve takip faaliyetleri, Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çilimli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Ekipler, takibi yapılan adreslere giderek Cedidiye ve Konuralp bölgelerinde arama yaptı.

Ele geçirilenler ve adli süreç:

Yapılan aramalarda satışa hazır paketlenmiş kokain, skunk maddesi, uyuşturucu hap, hassas terazi ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi; bu kişilerden 1 kişi, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" (TCK 188) suçundan tutuklandı. Tutuklanan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

DÜZCE MERKEZDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN UYUŞTURUCU SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI.