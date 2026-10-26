Düzce'de genç sporcular 2026-2027 okul sporları sezonunu başlattı

Sezon açılışı Bahçeşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi

2026-2027 eğitim öğretim yılı okul sporları sezonu, Bahçeşehir Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle Düzce'de başladı. Tören; öğrencilerin farklı branşlarda yeteneklerini ortaya koymaları ve yeni döneme motive olmaları amacıyla planlandı.

Seremoniyle birlikte okullar arası müsabakalar, antrenman programları ve spor etkinlikleri devreye girdi. Organizasyon yetkilileri, sezon boyunca gençlerin düzenli spor yapmalarını teşvik etmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için yeni adımlar atılacağını belirtti.

Amaç ve hedefler:

Okul sporları kapsamında öncelik, öğrencilerin fiziksel gelişiminin desteklenmesi ve takım ruhunun güçlendirilmesidir. 2026-2027 dönemi boyunca düzenlenecek müsabakalarla hem bireysel yeteneklerin keşfedilmesi hem de sporun eğitim içindeki rolünün pekiştirilmesi amaçlanıyor.

Yıl boyunca planlanan faaliyetler:

Sezon süresince yapılacak etkinlikler arasında okul içi turnuvalar, ilçe ve il düzeyinde karşılaşmalar ile beceri geliştirme atölyeleri yer alıyor. Katılımın artırılması için okullar arası işbirliklerinin ve rehber öğretmen koordinasyonunun güçlendirileceği bildirildi.

Yetkililer, bu organizasyonların Düzce'de sporun tabana yayılmasına ve genç yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamasını bekliyor. Öğrencilerin sportif deneyim kazanmasının uzun vadede hem sağlığa hem de sosyal gelişime olumlu yansımaları olduğuna dikkat çekildi.

DÜZCE'DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU, BAHÇEŞEHİR SPOR SALONU'NDA DÜZENLENEN AÇILIŞ SEREMONİSİYLE BAŞLADI.