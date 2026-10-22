Düzce'de gençler yapay zeka okuryazarlığıyla sertifikaya hazırlanıyor

Eğitim programı ve hedefleri:

Düzce Gençlik Merkezi'nde GENÇ 2030 programı kapsamında düzenlenen yapay zeka okuryazarlığı eğitimi, gençlerin dijital becerilerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Programda katılımcılara yapay zekanın temel kavramları, tarihçesi ve günlük kullanım alanları üzerine bilgiler veriliyor. Eğitim, gençlerin teknolojiyi daha bilinçli ve etkili kullanmalarına zemin hazırlamak üzere tasarlandı.

Eğitimin kapsamı ve içerik:

Eğitim boyunca gençlere doğru prompt yazımı, yapay zeka araçlarının temel işleyişi ve kullanım pratikleri anlatılıyor. Katılımcılar, yapay zekanın hangi senaryolarda nasıl yardımcı olabileceğini öğrenirken, araçları etik ve verimli şekilde kullanmaya yönelik yaklaşımlar üzerinde de duruluyor. Program teorik bilgi ile uygulamalı örnekleri birleştirerek öğrenmenin kalıcılığını hedefliyor.

Değerlendirme ve sertifikalandırma:

Sertifika sürecinin bir parçası olarak Düzce Gençlik Merkezi'nde e-sınav gerçekleştirildi. Sınav, eğitimde kazanılan bilgi ve becerilerin ölçülmesine yönelik olup, başarılı olan katılımcılara sertifika verilecek. Eğitimlerin ve sınavların devam ettiği, gençlerin yapay zeka alanındaki yeterliklerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Program yetkilileri, gençlerin dijital dönüşüme uyum sağlaması ve yapay zeka araçlarını eleştirel bir bakışla kullanabilmesinin önemine vurgu yapıyor. Katılımcıların edindiği temel bilgiler, ileride daha ileri düzey çalışmalara veya mesleki yönelimlere altyapı oluşturması bekleniyor.

DÜZCE GENÇLİK MERKEZİNDE GENÇ 2030 PROGRAMI KAPSAMINDA YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ BAŞLADI. GENÇLERİN YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİ TANIMALARINI AMAÇLAYAN PROGRAMDA SERTİFİKA SÜRECİNE YÖNELİK E-SINAV DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.