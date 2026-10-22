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Çocuklar stratejiyle tanıştı: Konuralp Meşale Spor Okulları'nda akıl ve zeka oyunları

Çamköy Toki'de düzenlenen akıl ve zeka oyunları etkinliğiyle Konuralp Meşale Spor Okulları, çocukların dikkat ve problem çözme becerilerini destekledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 09:46

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EDİTÖR: İrem Özkan

Çocuklar stratejiyle tanıştı: Konuralp Meşale Spor Okulları'nda akıl ve zeka oyunları

Konuralp Meşale Spor Okulları'nda akıl ve zeka atölyesi

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Konuralp Meşale Spor Okulları Projesi kapsamında Çamköy Toki tesislerinde akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi. Etkinlikte çocuklar çeşitli oyunlarla bir araya gelerek hem eğlendi hem de zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliğin hedefleri:

Organizasyonun amacı, çocukların problem çözme, stratejik düşünme, dikkat ve odaklanma becerilerinin desteklenmesi olarak açıklandı. Etkinlikle ayrıca katılımcıların sosyal iletişim ve ekip çalışması yönlerinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Katılımcı deneyimi ve değerlendirme:

Çocuklar atölye süresince akıl ve zeka oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi; etkinliği düzenleyen Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyonun çocukların sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı.

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KONURALP MEŞALE SPOR OKULLARI PROJESİ...

DÜZCE GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN KONURALP MEŞALE SPOR OKULLARI PROJESİ KAPSAMINDA, ÇAMKÖY TOKİ TESİSLERİ’NDE ÇOCUKLARA YÖNELİK AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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