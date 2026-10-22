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Muğla'da üniversite ve GEKA siber vatan için güçlerini birleştirdi

MSKÜ ile GEKA arasında imzalanan 2027 protokolü, öğrencilerin siber güvenlik ve yapay zekâ yetkinliklerini geliştirip teknoloji girişimciliğini destekleyecek.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:22

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EDİTÖR: İrem Özkan

Muğla'da üniversite ve GEKA siber vatan için güçlerini birleştirdi

MSKÜ ve GEKA protokolü:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Türkiye Siber Vatan Programı kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ile Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) arasında 2027 Yılı Programı İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ile GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı tarafından imzalandı.

programın amaçları:

Protokol çerçevesinde hedeflenen temel amaçlar arasında üniversite öğrencilerinin siber güvenlik alanındaki farkındalıklarının artırılması, potansiyel yeteneklerin tespit edilmesi ve eğitim faaliyetleriyle bu yeteneklerin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca program, öğrencilerin dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamaları yapmalarını teşvik ederek onlara somut destek sağlamayı amaçlıyor.

Program, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi, gençlerin yapay zekâ alanındaki yetkinliklerinin güçlendirilmesi ve teknoloji odaklı girişimciliğin desteklenmesi konularına odaklanıyor. Uygulanacak eğitim ve etkinliklerin, katılımcıların ülkenin siber güvenlik ekosisteminde aktif rol almasına katkı sunması bekleniyor.

başvuru ve erişim bilgileri:

İlgili öğrenci ve kurumlar başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar https://basvuru.sibervatan.org adresinden yapabilecek. Program, gençlere teknoloji alanında kendilerini geliştirme ve ülkenin siber güvenlik ekosisteminde yer alma fırsatı sunmayı hedefliyor.

MSKÜ ile GEKA arasındaki bu iş birliği, bölgedeki yetenek havuzunu güçlendirme ve Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkı sağlama amacıyla atılan somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, KALKINMA...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA, KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TÜRKİYE SİBER VATAN PROGRAMI KAPSAMINDA, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (MSKÜ) İLE GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) ARASINDA 2027 YILI PROGRAMI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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