Kırsalda merak tohumları: Bilim köyde yeşeriyor projesi öğrencilerle buluştu

Bilim köyde yeşeriyor projesi tamamlandı

TÜBİTAK 4009 kapsamında desteklenen Bilim Köyde Yeşeriyor: Keşfet, Öğren, Uygula projesi, kırsal mahalle okullarındaki öğrencilere bilimsel deneyim ve keşif fırsatı sundu. Projenin koordinatörlüğünü Bafra Bilim ve Sanat Merkezi, yürütücülüğünü ise fen bilimleri öğretmeni Mehtap Yılmaz üstlendi. Etkinlikler 21-23 Eylül 2026 tarihlerinde öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikler ve uygulamalar:

Üç gün süren program boyunca katılımcılar deneyler, uygulamalı atölye çalışmaları ve maket tasarımları ile bilimin pratik yönleriyle tanıştı. Öğrenciler laboratuvar malzemelerini öğrenme, deney kurma ve sonuçları yorumlama fırsatı buldu. Sanal gerçeklik uygulamaları için VR gözlükleri kullanıldı ve böylece teorik bilgilerin görsel olarak desteklenmesi sağlandı.

Etkinlikler, öğrencilerin merakını teşvik etmeye ve araştırma ilgisini artırmaya odaklandı. Katılımcılar gözlemlerini paylaşarak öğrenme sürecine aktif olarak dahil oldu; tasarım ve uygulama odaklı çalışmalar, öğrencilerin problem çözme yeteneğini pekiştirdi.

Söyleşiler ve aile katılımı:

Program kapsamında düzenlenen "Toprağın Dijital Dili" ve "Geçmişin Bilgeliği, Geleceğin Bilimi" başlıklı söyleşilerde bilim, teknoloji ve yerel bilgi birikimi bir araya getirildi. Velilerin de katıldığı oturumlarda teknolojinin günlük yaşamdaki uygulamalarına dair örnekler ilgi çekti ve aileler de öğrenme sürecine dahil oldu.

Etkinliğin sonunda öğrenciler, "Keşke her gün okulda böyle şeyler olsa" ve "Yine gelir misiniz?" sözleriyle yaşadıkları heyecanı dile getirdi. Öğretmenlerden gelen geri bildirimlerde çalışmaların öğrencilerin öğrenme merakını, araştırma ve keşfetme isteğini güçlendirdiği vurgulandı.

Proje ile kırsal mahalle okullarındaki öğrencilerin bilimsel etkinliklere erişimi artarken, okul-aile-proje ekibi arasında paylaşım ve iş birliği ortamı oluşturuldu. Projeye destek veren TÜBİTAK ile etkinliklerde görev alan eğitmen ve rehberlere, okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edildi.

KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ BAFRA BİLİM VE SANAT MERKEZİ, YÜRÜTÜCÜLÜĞÜNÜ FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ MEHTAP YILMAZ’IN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ PROJE, 21–23 EYLÜL 2026 TARİHLERİNDE ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI. ÜÇ GÜN BOYUNCA DÜZENLENEN ETKİNLİKLERDE KATILIMCILAR; DENEYLER, UYGULAMALI ÇALIŞMALAR VE SÖYLEŞİLER ARACILIĞIYLA BİLİMİ KEŞFETME FIRSATI BULDU.