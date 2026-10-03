Solotürk, Diyarbakır surlarında tarihle gökyüzünü buluşturdu

gösterinin yapıldığı alanlar:

Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Solotürk, Diyarbakır semalarında Hevsel Bahçeleri ile İçkale çevresinde uçuş düzenledi. Gösteri, kentin en eski yerleşim alanlarından biri olan İçkale ve yaklaşık 8 bin yıldır kesintisiz tarımsal faaliyetin sürdüğü Hevsel Bahçeleri gibi tarihî mekânların üzerinde gerçekleşti.

Uçuş, bölgenin tarihi dokusuyla görsel bir bütünlük oluşturdu; kentin surları, bahçeler ve tarihi yapılar arka planı oluşturarak gösteriye ayrı bir anlam kattı.

izleyici yoğunluğu ve atmosfer:

Gösteriyi izlemek için binlerce kişi İçkale’ye akın etti; surlar boyunca toplanan kalabalık, etkinliği heyecan ve gururla izledi. İzleyiciler arasında özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekti; birçok aile, gençlerin ileride benzer etkinliklere katılabileceklerine dair umut ve heyecan taşıdı.

Vali Murat Zorluoğlu’nun ifadeleri, etkinliğin kente olan etkisini özetledi; gösterinin Diyarbakır için unutulmayacak, coşkulu bir gün yarattığını vurguladı ve pilotların hünerlerinin hep birlikte büyük heyecan yarattığını belirtti. Zorluoğlu ayrıca gösterinin yarım saat sürdüğünü ve insanların surlara doğru akın ettiğini aktardı.

resmî değerlendirme ve teşekkürler:

Vali Zorluoğlu, Solotürkün Diyarbakır’da ilk kez gösteri düzenlediğini hatırlatarak bu tür etkinliklerin gençlere ilham verdiğini söyledi. Konuşmasında, etkinliğin aynı zamanda Teknofest kapsamında değerlendirilebileceğini belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti. Özellikle 8. Ana Jet Komutanlığı başta olmak üzere gösteriye katkı veren tüm birimlere takdir iletti.

Etkinlik, kent merkezindeki tarihî alanlarda gerçekleştirilen bir hava gösterisinin nasıl geniş kitleleri bir araya getirebildiğinin örneğini sunarken, yerel halk ve yetkililer arasında olumlu yankı uyandırdı.

SOLOTÜRK Diyarbakır semalarında