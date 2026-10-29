Düzce'de gübrelerde dna barkod denetimiyle izleme güçlendirildi

Düzce'de gübre takip sistemiyle izleme ve denetim

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal girdilerde güvenliği artırmak amacıyla Gübre Takip Sistemi (GTS) kapsamında denetimler gerçekleştirdi. Çalışmalar, Gübre Denetim Birimi teknik personeli ile yüklenici firma görevlilerinin katılımıyla 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde yapıldı.

Denetim yöntemleri ve uygulanan kontroller:

Denetimler sırasında ekipler önce piyasadaki gübrelerden numuneler aldı. Alınan numunelerde, üretim ve dolum aşamasında uygulanan DNA işaretleyicileri varlığı için inceleme yapıldı. Ambalajlardaki hologramlar ise UV ışığı altında kontrol edildi. Nitratlı gübrelerde kullanılan DNA işaretleyicileri ve ambalajlardaki karekodlu etiketler sayesinde ürünlerin sistem üzerinden takibi sağlanıyor.

Amaç ve denetimlerin devamı:

Müdürlük, denetimlerle gübre piyasasında sahte ve kayıt dışı üretimin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi ve hem üretici hem tüketici haklarının korunmasını hedefliyor. Denetimlerin, gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar izlenmesini kolaylaştıran GTS ile uyumlu şekilde sürdürüleceği bildirildi.

Bu uygulama ile ürünlerin izlenebilirliğinin artırılması, güvenilirliğin sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamaların tespit edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, GÜBRE TAKİP SİSTEMİ KAPSAMINDA DNA BARKOD DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİMLERDE GÜBRELERDEN NUMUNELER ALINIRKEN AMBALAJLARDAKİ HOLOGRAMLAR DA UV IŞIĞI ALTINDA KONTROL EDİLDİ.