Muhtarlarla buluşma: Samsun'da birlik ve hizmet vurgusu

Valilikte buluşma:

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı, il merkezindeki muhtarları kabul etti. Kabulde, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarları ile Valilik İdare ve Denetim Müdürü İsmail Gürgenyatağı hazır bulundu.

Görüşme, muhtarların yerel hizmetlerin koordinasyonu, vatandaşla devlet arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sahadaki önceliklerin değerlendirilmesine odaklandı. Muhtarların talepleri ile sahadaki ihtiyaçları yerinde dinleme ve not alma amacıyla gerçekleştirilen ziyaret, karşılıklı bilgi alışverişi ile sürdü.

İstiklal Meydanı gezisi:

Toplantının ardından muhtarlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezdi. Meydan ziyareti, kentin kamusal alanlarına ilişkin gözlemlerin paylaşılması ve muhtarların mahallelerindeki ihtiyaçları mekânsal bağlamda aktarması açısından değerlendirildi.

Vali Tavlı'nın mesajı:

Vali Orhan Tavlı, Muhtarlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada muhtarların vatandaşların huzur ve güvenliği için önemli görevler üstlendiğini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: Türkiye Yüzyılı ve Samsun Yüzyılı hedefleri doğrultusunda hayatımızın her alanında büyük bir aşk, inanç, tevazu ve el birliğiyle çalışarak Samsun’umuz için taş üstüne taş koyan, gönüller yapan, hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için gayret gösteren çok kıymetli Samsunlu muhtarlarımız başta olmak üzere aziz milletimizle devletimiz arasında kurulan gönül köprüsünün, birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışma ruhumuzun en somut tezahürü tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyoruz.

Vali Tavlı ayrıca muhtarlığın yerel yönetim ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü, dayanışma ve ortak akıl ile hizmetlerin etkinliğinin artacağını belirtti ve muhtarlara teşekkür etti.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ.