Şehitkamil’de gençlerin yarınlarına 16 kütüphaneyle destek

Şehitkamil Belediyesi eğitim desteklerini sürdürüyor

Şehitkamil Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilçedeki gençlere sunduğu imkanları aynı yoğunlukla devam ettiriyor. İlçenin farklı bölgelerinde hizmet veren 16 gençlik kütüphanesi ve çalışma alanı, ortaokul, lise, üniversite hazırlık ile KPSS adaylarına ders çalışmak, kaynaklara erişmek ve sınav hazırlıklarını sürdürmek için açık tutuluyor. Kütüphaneler, sakin çalışma ortamı ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışıyla öğrencilerin hedeflerine odaklanmalarına yardımcı oluyor.

Eğitim yatırımlarının kapsamı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, eğitimi belediyecilik anlayışlarının öncelikli alanlarından biri olarak tanımladı ve çocukların, gençlerin geleceğine yatırım yapmanın önemine vurgu yaptı. Başkan Yılmaz, eğitim destekleri için bu yıl 200 milyon TL bütçe ayrıldığını, okul öncesinden üniversiteye kadar süren destek paketleriyle gençlerin yanında olduklarını belirtti. Açıklamaya göre ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik 8 bin TL eğitim desteği, lise öğrencilerine kantin desteği, üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine ise 20 bin TL nakdi destek ile bilet desteği sağlanıyor. Dönem içinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere kaynak kitap desteği de verildiği kaydedildi.

Gençlik kütüphanelerinin işlevi ve erişim:

Kütüphaneler, farklı yaş gruplarından öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş çalışma alanları sunuyor. Ortaokuldan liseye, KPSS hazırlığından üniversite hazırlığına kadar öğrenciler burada derslerine odaklanabiliyor, kaynaklardan yararlanabiliyor ve sessiz çalışma imkanı buluyor. Belediye yetkilileri, amaçlarının gençlerin rahatça ders çalışabileceği, hedeflerine odaklanabileceği ve hayallerine ulaşmak için gerekli imkânlara sahip olacağı mekanlar oluşturmak olduğunu ifade ediyor.

Hizmet veren gençlik kütüphaneleri:

Şehitkamil Belediyesi bünyesindeki gençlik kütüphaneleri şu isimlerden oluşuyor: Aktoprak Gençlik Kütüphanesi, Kuzeyşehir Gençlik Kütüphanesi, Oktay Yalçın Gençlik Kütüphanesi, Belkıs Gençlik Kütüphanesi, Merveşehir Gençlik Kütüphanesi, Mehmet Akif Gençlik Kütüphanesi, Mütercim Asım Gençlik Kütüphanesi, Ali Nacar Gençlik Kütüphanesi, Eyüpsultan Gençlik Kütüphanesi, Nurtepe Gençlik Kütüphanesi, Başak Gençlik Kütüphanesi, Zeytinli ŞESEM, Pirsultan Gençlik Kütüphanesi, M. Sami Benli Kütüphanesi, Şehitkamil Sanat Kütüphanesi ve Pancarlı Kütüphanesi.

Belediye, eğitim destek paketleri ve kütüphane hizmetleriyle ilçedeki gençlerin akademik yolculuğuna eşlik etmeyi, ihtiyaç duyulan kaynak ve fiziki ortamı sağlamayı sürdüreceğini bildiriyor.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM YOLCULUĞUNA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYOR.