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Konya gökyüzünde Filistin için bayrak açıldı

Konya’da Karapınar'da yamaç paraşütüyle gökyüzüne Filistin bayrağı açan Mustafa Ulutaş, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek destek mesajı verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Konya gökyüzünde Filistin için bayrak açıldı

Etkinliğin amacı ve görüntüler:

Konya'nın Karapınar ilçesinde düzenlenen gösteride, Karapınar Doğa ve Uçuş Sporları Başkanı Mustafa Ulutaş yamaç paraşütüyle havalandı ve gökyüzünde hazırlanan Filistin bayrağını açtı. Karapınar Göktepe Uçuş Sahası’nda gerçekleştirilen görüntüler, etkinliği izleyenlerin yoğun alkışlarıyla karşılandı.

Organizatörler, bu sembolik eylemin amacını İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekmek ve Filistin halkına manevi destek vermek olarak açıkladı. Katılımcılar, açılan bayrağı barış, dayanışma ve zulme karşı duruşun bir ifadesi olarak değerlendirdi.

Ulutaş’ın mesajı:

Mustafa Ulutaş etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Mükemmel coğrafyamızda bu bayrağın görüntülerini alabilmek için oldukça büyük bir gayret sarf ettik ve son denememizde güzel bir görüntü elde ettik" dedi. Ulutaş, Filistin bayrağını kendi dağlarında ve tepelerinde özgürce dalgalandırmanın, oradaki insanların acılarına ortak olmak ve onlara destek vermek anlamına geldiğini vurguladı.

Ulutaş sözlerini, "Hissiyat olarak, Filistin bayrağının, Türk bayrağının açılması bizim için zaten büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı. Sosyal etkinliklerin tamamına gönülden ve hiçbir beklenti içinde olmadan destek veriyoruz" şeklinde sürdürdü ve faaliyetlerinin toplum bilinci oluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Etkinlik anlayışı ve devam eden destek:

Ulutaş, gerçekleştirdikleri etkinliklerin sadece sembolik olmadığını, memleketin, sporun ve bölgenin tanıtımı açısından da önem taşıdığını ifade etti. Ayrıca, bu tür gösterilerin; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Otizm Farkındalık Günü, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve diğer resmi günlerde yapılan faaliyetlerle tutarlı olduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda Ulutaş, "Adalet yerini bulana ve zulüm son bulana kadar dualarımızla ve kalbimizle Filistin’in yanındayız" diyerek dayanışmayı sürdürme taahhüdünü yineledi. Etkinlik izleyenler arasında geniş yankı buldu ve bölgedeki sosyal duyarlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.

KONYA&#039;DA KARAPINAR DOĞA VE UÇUŞ SPORLARI BAŞKANI MUSTAFA ULUTAŞ, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE GÖKYÜZÜNDE...

KONYA'DA KARAPINAR DOĞA VE UÇUŞ SPORLARI BAŞKANI MUSTAFA ULUTAŞ, YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE GÖKYÜZÜNDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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