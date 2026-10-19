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Huzurevinde çiçek atölyesi: renkler ve beraberlik yaşamı canlandırdı

Samsun'da düzenlenen çiçek terapisi atölyesinde huzurevi sakinleri kendi aranjmanlarını hazırlayıp duygusal ve sosyal kazanımlar elde etti.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Huzurevinde çiçek atölyesi: renkler ve beraberlik yaşamı canlandırdı

etkinlikten öne çıkanlar:

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, İyilik Var Millî Gönüllülük Platformu kapsamında gerçekleştirilen çiçek terapisi atölyesi huzurevi sakinlerini bir araya getirdi. Etkinlik, İl Müdürlüğünün Aile ve Toplum Hizmetleri Birimi ile Yaşlı Hizmetleri Birimi katkılarıyla düzenlendi ve başta Samsun Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi olmak üzere huzurevlerinde kalan büyükler kendi çiçek aranjmanlarını hazırladı.

atölyenin içeriği ve uygulaması:

Platforma kayıtlı gönüllüler eşliğinde yürütülen atölyede, Uzman Klinik Psikolog Merve Yağmurkaya ve florist Burcu Kurubaş katkı sundu. Katılımcılar çiçeklerin renkleri ve kokuları üzerinden yönlendirildi; doğayla temas ve üretici etkinliklerin duygu dünyasıyla ilişkisi ele alındı. Uzmanlar, atölye sırasında renklerin ve bitkilerle kurulan temasın ifade alanı yarattığına dikkat çekti ve uygulamaların hem bireysel hem de grup düzeyinde katma değer sağladığını vurguladı.

katılımcı deneyimi ve kazanımlar:

Huzurevi sakinleri çiçekleri bir araya getirerek hem el becerilerini kullandı hem de birlikte zaman geçirerek sosyal etkileşimlerini artırdı. Atölyede ayrıca doğanın büyüme ve gelişme döngüsü üzerinden yaşamın farklı evreleri, sabır, değişim ve bireysel farklılıklar üzerine paylaşımlar yapıldı. Bu çalışmaların hedefi, huzurevi sakinlerinin psikososyal iyilik hâllerini desteklemek ve sosyal etkileşimlerini güçlendirmek olarak ifade edildi.

Etkinlik sırasında büyüklerin kendi tasarımlarını oluştururken gözlenen mutluluk, organizasyonun en değerli çıktılarından biri oldu. Uzmanlar ve gönüllüler, bu tür atölyelerin yaşlı bireylerin duygusal ifade, el becerileri kullanımı ve topluluk hissinin güçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İYİLİK VAR MİLLÎ GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU KAPSAMINDA...

SAMSUN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN, İYİLİK VAR MİLLÎ GÖNÜLLÜLÜK PLATFORMU KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ÇİÇEK TERAPİSİ ETKİNLİĞİNDE HUZUREVİ SAKİNLERİ KENDİ ÇİÇEK ARANJMANLARINI HAZIRLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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