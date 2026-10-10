Düzce'de hasatta kaybı önleme seferberliği: biçerdöver denetimleri hız kazandı

düzce'de biçerdöver denetimleri hız kesmiyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı hasat sezonunda üreticilerin emeklerinin korunması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel sahada makine ayarlarını gözden geçiriyor ve üreticilere doğru hasat teknikleri konusunda uygulamalı bilgiler veriyor.

denetimlerin önceliği:

Teknik ekipler biçerdöverlerin çalışma ayarlarını kontrol ederek hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. Denetimler sırasında operatörlere biçerdöver ayarlarının nasıl yapılacağı, hasat hızının nasıl ayarlanacağı ve hasat öncesi hazırlıkların önemi konusunda rehberlik sağlanıyor. Ayrıca ekipler, üreticilerle doğrudan iletişim kurarak pratik öneriler sunuyor.

anız yakılmasına dair uyarı:

Denetimler kapsamında üreticiler, anız yakılmasının toprak verimliliği ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri konusunda da bilgilendiriliyor. Anız yangınlarının topraktaki organik maddeye ve faydalı canlılara zarar verdiği ve çevre kirliliğine yol açtığı vurgulanıyor; üreticilerden alternatif uygulamalar ve koruyucu önlemler tercih etmeleri isteniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin hasat aşamasında kayba uğramaması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz biçerdöver kontrolleriyle hem ürün kayıplarını önlemeyi hem de verimli bir hasat dönemi geçirilmesini amaçlıyoruz. Bununla birlikte, topraklarımızın korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim için anız yakılmaması konusunda tüm üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin hasat süresince devam edeceği, üreticilere yönelik bilgilendirme ve saha desteğinin sürdürülerek hem verim kayıplarının azaltılacağı hem de çevresel zararların önlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2026 YILI HASAT SEZONUNDA ÜRÜN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ VE ÜRETİCİLERİN EMEKLERİNİN KORUNMASI AMACIYLA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.