Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Düzce'de hasatta kaybı önleme seferberliği: biçerdöver denetimleri hız kazandı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 hasadında ürün kaybını önlemek için biçerdöver denetimlerini artırdı; üreticiler anız yakılmaması için uyarıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 11:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de hasatta kaybı önleme seferberliği: biçerdöver denetimleri hız kazandı

düzce'de biçerdöver denetimleri hız kesmiyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı hasat sezonunda üreticilerin emeklerinin korunması ve ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla biçerdöver kontrollerini aralıksız sürdürüyor. İl ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel sahada makine ayarlarını gözden geçiriyor ve üreticilere doğru hasat teknikleri konusunda uygulamalı bilgiler veriyor.

denetimlerin önceliği:

Teknik ekipler biçerdöverlerin çalışma ayarlarını kontrol ederek hasat sırasında oluşabilecek dane kayıplarını en aza indirmeyi hedefliyor. Denetimler sırasında operatörlere biçerdöver ayarlarının nasıl yapılacağı, hasat hızının nasıl ayarlanacağı ve hasat öncesi hazırlıkların önemi konusunda rehberlik sağlanıyor. Ayrıca ekipler, üreticilerle doğrudan iletişim kurarak pratik öneriler sunuyor.

anız yakılmasına dair uyarı:

Denetimler kapsamında üreticiler, anız yakılmasının toprak verimliliği ve doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkileri konusunda da bilgilendiriliyor. Anız yangınlarının topraktaki organik maddeye ve faydalı canlılara zarar verdiği ve çevre kirliliğine yol açtığı vurgulanıyor; üreticilerden alternatif uygulamalar ve koruyucu önlemler tercih etmeleri isteniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, "Üreticilerimizin büyük emeklerle yetiştirdiği ürünlerin hasat aşamasında kayba uğramaması önceliklerimiz arasında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz biçerdöver kontrolleriyle hem ürün kayıplarını önlemeyi hem de verimli bir hasat dönemi geçirilmesini amaçlıyoruz. Bununla birlikte, topraklarımızın korunması ve sürdürülebilir tarımsal üretim için anız yakılmaması konusunda tüm üreticilerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Denetimlerin hasat süresince devam edeceği, üreticilere yönelik bilgilendirme ve saha desteğinin sürdürülerek hem verim kayıplarının azaltılacağı hem de çevresel zararların önlenmesinin hedeflendiği bildirildi.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2026 YILI HASAT SEZONUNDA ÜRÜN KAYIPLARININ...

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, 2026 YILI HASAT SEZONUNDA ÜRÜN KAYIPLARININ ÖNLENMESİ VE ÜRETİCİLERİN EMEKLERİNİN KORUNMASI AMACIYLA BİÇERDÖVER KONTROLLERİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce meclisi lojistik ve atık projelerine kaynak ayırdı, 17 madde karara bağlan...
images

Dolandırıcılık şebekesine ikinci darbe: 6 kişi tutuklandı
images

Tekman'da yarış coşkusu: 144 öğrenci okullarının başarısı için yarıştı
images

Atatürk Üniversitesi farmakolojide uluslararası sıçrama yaparak Türkiye birincil...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

yöneticiler maç öncesi kahvaltıda buluştu

Gripin'in Aydın konseri öncesi tercihi Efeler'in Doğa Konaklama tesisi oldu

Bodrum'da mutfak atıkları evde bokashiyle dönüşüyor

Otobüs bagajında saklanan gençler Sivas'ta ortaya çıktı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı