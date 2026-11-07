yüksek kesimlerde beyaz örtü: Sinekli Yaylası'nda kar 10 santimetreye ulaştı

Düzce'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kentin doğal güzelliklerinden biri olan Sinekli Yaylası, yağan karla beyaz bir örtüye kavuştu.

kar kalınlığı ve yağışın seyri:

Aralıklarla devam eden yağışlar sonucu yaylada kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Bölgeden gelen bilgilere göre yağışın etkisini sürdürdüğü bildirildi ve yüksek kesimlerde kış koşulları hissedilmeye başlandı.

kartpostallık görüntüler ve doğa:

Yağışın ardından ortaya çıkan manzaralar, Sinekli Yaylası'nı ziyarete gelenlere görsel bir şölen sunuyor. Beyaz örtüyle kaplanan alanlarda oluşan görüntüler, bölgenin kış mevsimindeki görünümünü ön plana çıkarıyor.

Yetkililer ve bölgeden gelen haberlerde, yağışın devam ettiği ve yüksek kesimlerde kış şartlarının etkili olduğuna işaret edildi. Bölgedeki gelişmeler, yerel doğanın mevsimsel dönüşümünü gözler önüne seriyor.

Düzce’de yüksek kesimler beyaza büründü