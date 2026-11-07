Yüksek rakımlı Başkale beyaza büründü
Van’ın Başkale ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. 2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale’de çatılar ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.
kar yağışının etkileri:
Yağış sonucunda evlerin çatıları ve sokaklardaki araçlar belirgin bir kar tabakasıyla örtüldü. İlçe merkezinde pek çok yapının çatısında ve park halindeki araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.
yağışın seyrı:
Dün gece başlayan kar, aralıklarla devam etti ve sabah saatlerinde de ilçe genelinde kar örtüsü etkisini sürdürdü.
Başkale'de kar yağışı etkili oldu
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