Yüksek rakımlı Başkale beyaza büründü

Van’ın Başkale ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. 2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale’de çatılar ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

kar yağışının etkileri:

Yağış sonucunda evlerin çatıları ve sokaklardaki araçlar belirgin bir kar tabakasıyla örtüldü. İlçe merkezinde pek çok yapının çatısında ve park halindeki araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

yağışın seyrı:

Dün gece başlayan kar, aralıklarla devam etti ve sabah saatlerinde de ilçe genelinde kar örtüsü etkisini sürdürdü.

Başkale'de kar yağışı etkili oldu