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Yüksek rakımlı Başkale beyaza büründü

Van’ın 2 bin 400 rakımlı Başkale ilçesinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla sürdü; ilçe merkezinde çatılar ve park halindeki araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 15:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Yüksek rakımlı Başkale beyaza büründü

Yüksek rakımlı Başkale beyaza büründü

Van’ın Başkale ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, ilçe merkezini beyaz örtüyle kapladı. 2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale’de çatılar ve park halindeki araçların üzeri karla kaplandı.

kar yağışının etkileri:

Yağış sonucunda evlerin çatıları ve sokaklardaki araçlar belirgin bir kar tabakasıyla örtüldü. İlçe merkezinde pek çok yapının çatısında ve park halindeki araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

yağışın seyrı:

Dün gece başlayan kar, aralıklarla devam etti ve sabah saatlerinde de ilçe genelinde kar örtüsü etkisini sürdürdü.

Başkale&#039;de kar yağışı etkili oldu

Başkale'de kar yağışı etkili oldu

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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