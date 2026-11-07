Esenler'den Üsküp Taşköprüsü'ne ışıkla tarihi yeniden görünür kılındı

Taşköprü gece siluetine kavuştu:

Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün en tanınan simgelerinden olan Osmanlı mirası Taşköprü, Esenler Belediyesi, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Halkbank iş birliğiyle hayata geçirilen dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmalarıyla yeni bir görünüm kazandı. Yapılan uygulama, köprünün mimari detaylarını vurgulayarak Vardar Nehri kıyısında geceleri kentin siluetine farklı bir estetik kattı.

ortaklar ve açılış töreni:

Projeye ilişkin açılış törenine; Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Üsküp Büyükşehir Belediye Başkanı Orce Gjorgievski, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş, Halkbank Kuzey Makedonya Genel Müdürü Dr. Fatih Şahbaz, Prof. Dr. Sadettin Ökten ile çok sayıda davetli katıldı. Konuşmaların ardından yeni aydınlatma sistemi devreye alındı ve davetliler, ışıklandırılmış köprü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

sözler ve proje vurgusu:

Göksu açılışta, Taşköprü’yü karanlıklar içinde gördüğünde bu tarihî emanete sahip çıkılması gerektiğini hissettiğini belirterek, "Fatih Sultan Mehmed Han’ın bizlere emaneti, Üsküp’ün en kıymetli tarihi eserlerinden Taşköprü’yü karanlıklar içinde görünce içimde bir burukluk hissettim" dedi. Göksu ayrıca Esenler Belediyesi, Üsküp Büyükşehir Belediyesi ve Halkbank iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmanın tarihî bir sorumluluğun yerine getirilmesi olduğunu vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gjorgievski ise aydınlatmanın iki şehir arasındaki dostluğun somut bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bugün burada yanan ışıklar; Üsküp ile Esenler arasındaki dostluğun, iş birliğimizin ve Esenler Belediye Başkanı, dostum Mehmet Tevfik Göksu ile kurduğumuz güçlü bağların güzel bir eseridir" ifadelerini kullandı.

Dr. Fatih Şahbaz da projenin Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki tarihî ve kültürel bağları güçlendirdiğini belirterek, Halkbank olarak bu tür projelerin paydaşı olmaktan gurur duyduklarını kaydetti.

tarihi doku ve görsel etki:

1451-1469 yılları arasında Fatih Sultan Mehmed Han döneminde inşa edilen Taşköprü'nün tarihi dokusuna uygun şekilde planlanan ışıklandırma, köprünün kemerleri ve taş işçiliğindeki ayrıntıları öne çıkarıyor. Yeni aydınlatma; yalnızca yapı üzerinde görsel bir değişim yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda kentin gece görünümüne de katkı sağlayarak hem yerel hem de ziyaretçi gözünde köprünün önemini tazeleyip vurguluyor.

Açılışla birlikte Taşköprü, Vardar Nehri üzerinde geceleri etkileyici bir siluet sundu; törene katılanlar bu anı fotoğrafla ölümsüzleştirdi ve proje, kültürel mirasın korunması ile uluslararası belediye iş birliklerinin somut bir örneği olarak kayda geçti.

PROJENİN AÇILIŞ TÖRENİNE ESENLER BELEDİYE BAŞKANI M. TEVFİK GÖKSU, ÜSKÜP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ORCE GJORGİEVSKİ, TÜRKİYE’NİN ÜSKÜP BÜYÜKELÇİSİ ALPER AKTAŞ, HALKBANK KUZEY MAKEDONYA GENEL MÜDÜRÜ DR. FATİH ŞAHBAZ, PROF. DR. SADETTİN ÖKTEN VE ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI.