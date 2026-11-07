Muğla’da toplu taşımada yapay zekâ destekli şoför izleme dönemi

Muğla'da yapay zekâ ile şoför takibi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği artırmak amacıyla yapay zekâ destekli Şoför Anlık Takip Sistemini hayata geçirdi. Uygulama, yolculuk sırasında sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadığı, cep telefonu kullanımı, sigara içme ile yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve uyku belirtilerini izleyerek olası riskleri tespit ediyor.

Sistemin işleyişi ve hangi durumları tespit ediyor:

Sistem, sürücü davranışlarını gerçek zamanlı analiz ederek emniyet kemeri takılmaması, sigara ve cep telefonu kullanımı, yorgunluk, dikkat kaybı ve uyku belirtileri gibi trafik güvenliğini tehdit eden durumları ortaya çıkarıyor. Böylece denetimler sadece yolculuk sonrasında yapılan kontrollerle sınırlı kalmayıp, sürüş esnasında müdahale imkânı sağlanıyor.

Uyarı mekanizması ve hedeflenen sonuçlar:

Olumsuz bir durum belirlendiğinde hem şoföre hem de ilgili kontrol merkezine uyarı iletiliyor; amaç, gerekli müdahalenin gecikmeden yapılması ve trafik kazalarının önlenmesine katkı sunmak. Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Süleyman Özdemir, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

"Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın trafik güvenliği ve insan yaşamına verdiği önem doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu uygulamada ulaşımda tüm yolcularımızın daha güvenli, daha iyi bir seyahat etmeleri için şoförlerimizin trafik kazalarını engellemek amacıyla uyku, esneme gibi sebeplerde anında bildirimler merkezimize düşmekte. Şoförlerimizi anlık olarak ikaz edip trafik kazalarının önlenmesini amaçlamaktayız. Muğla’mızda daha güvenli ve kaliteli ulaşım için çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da toplu taşımada güvenliğin yalnızca araçların teknik yeterliliğiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, toplu taşıma hizmetinin her gün binlerce vatandaşın can güvenliğini emanet ettiği önemli bir kamu hizmeti olduğunu belirtti. Aras, sistemle sürüş sırasında oluşabilecek dikkatsizlikleri, yorgunluğu ve riskli davranışları önceden fark ederek zamanında tedbir alınacağını; şoförlerin çalışma şartlarının daha yakından takip edilip yolcuların daha güvenli seyahat edeceğini söyledi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOPLU ULAŞIMDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK AMACIYLA YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ ŞOFÖR ANLIK TAKİP SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİ.