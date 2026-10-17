Oyun bahçesinde gelenekler canlanıyor: Bayburt’ta ilkokulda öğrenme şenliği

Bayburt Cumhuriyet İlkokulu'nda oyunla öğrenme hareketi

Bayburt Cumhuriyet İlkokulu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen 'Maarifin Kalbinde Oyun' projesi kapsamında öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Etkinlikler, geleneksel oyun kültürünü yaşatmayı ve öğrenmeyi oyun yoluyla desteklemeyi amaçlıyor.

Etkinliklerin içeriği:

Etkinliklerde çocuklar çizgi oyunları, denge ve hareket gerektiren oyunlar ile renkli materyallerle hazırlanan istasyonlarda görev aldı. Öğretmenlerin de eşlik ettiği uygulamalarda öğrencilere kurallara uyma, birlikte hareket etme ve iş birliği yapma fırsatı sunuldu. Oyunlar hem eğlence hem de öğrenme unsuru taşıyacak şekilde planlandı.

Amaç ve kazanımlar:

Proje, çocukların sosyal etkileşimlerini güçlendirmeyi, geleneksel oyun mirasını aktarmayı ve okul ortamında öğrenmeyi desteklemeyi hedefliyor. Etkinlikler sayesinde öğrenciler hem fiziksel becerilerini geliştirdi hem de grup içinde iletişim ve sorumluluk bilinci kazandı. Okul yönetimi ve öğretmenler, oyun temelli yaklaşımların eğitim sürecine katkı sağladığını belirtti.

Okul bahçesinde gerçekleşen bu tür etkinlikler, çocukların okul yaşamına bağlılığını artırırken geleneksel oyunların günlük eğitim uygulamalarına entegre edilmesine örnek oluşturuyor.

BAYBURT'TA ÖĞRENCİLER OYUNLA ÖĞRENİYOR