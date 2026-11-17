etkinlik özeti

Düzce’de organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bir bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Alışveriş merkezinde kurulan standda sağlık ekipleri, organ bağışının hayat kurtaran önemine vurgu yaptı ve bağışın işleyişi hakkında bilgi verdi.

standta verilen bilgiler:

Etkinlik kapsamında ziyaretçilere organ bağışının önemi, bağış sürecinin nasıl işlediği ve e-Nabız sistemi üzerinden organ bağışı beyanının nasıl yapılacağı konusunda ayrıntılı yönlendirme yapıldı. Sağlık personeli, uygulamanın adımlarıyla ilgili açıklamalar yaptı ve bilgilendirici broşürler dağıtılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

katılımcılar ve sorumlular:

Etkinlik, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı doku, organ nakli ve diyaliz birimi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi ve Merkez Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle düzenlendi. Farkındalık standını Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gökhan Katırcı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sabri Aktüre ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Halit Berk Çanga da ziyaret ederek destek verdi. Etkinliğin temel hedefi, vatandaşların bağış konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve e-Nabız üzerinden beyan verme sürecinin yaygınlaşmasına katkı sunmaktır.

DÜZCE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KENT MERKEZİNDEKİ BİR ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK STANDI KURULDU. VATANDAŞLARA ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEMİ ANLATILIRKEN, E-NABIZ ÜZERİNDEN BAĞIŞ BEYANININ NASIL YAPILACAĞI KONUSUNDA DA BİLGİ VERİLDİ.