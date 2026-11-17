Eminönü semalarında akşamın sessizliği bozuldu:

Eminönü'nde bulunan Yeni Camii çevresinde akşam saatlerinde görülen manzara, bölgedeki sakinleri ve geçenleri durdurarak izlettirdi. Gökyüzünü kaplayan yüzlerce kuş, kubbelerin siluetiyle birleşen görüntüler oluşturarak sıradan bir akşamı unutulmaz kıldı. Kuş sürüsünün hareketleri, hem ritmik hem de estetik bir bütünlük sergiledi.

Gökyüzünde şekiller:

Kuşlar kimi zaman iki ayrı grup halinde ayrıldı, kısa süre sonra yeniden birleşti ve senkronize dönüşlerle gökyüzünde kıvrımlar, uzayan hatlar ve anlık boşluklar meydana getirdi. Bu değişken ama düzenli hareketler, sürü davranışının görsel bir yansıması olarak dikkat çekti; izleyenler ortaya çıkan şekillerin sürekliliği ve uyumuna şaşırdı.

Görüntüler ve izleyici tepkisi:

O anlar, içerik üreticisi Şeyma Kurt tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kayıtlarda kuşların Yeni Camii kubbeleri üzerinde bıraktığı gölgeler ve siluetler net biçimde görülüyor. Bölgedeki izleyiciler kısa süreliğin ötesinde, doğanın şehirle kurduğu bu estetik ilişkinin verdiği görsel ziyafet karşısında hayran kaldı ve görüntüler sosyal medyada paylaşılarak ilgi topladı.

İSTANBUL’UN TARİHİ NOKTALARINDAN EMİNÖNÜ’NDE BULUNAN YENİ CAMİİ SEMALARINDA AKŞAM SAATLERİNDE YÜZLERCE KUŞUN OLUŞTURDUĞU EŞSİZ GÖRÜNTÜLER İZLEYENLERİ KENDİNE HAYRAN BIRAKTI.