İzmir'de taşıt varlığı Ekim sonunda arttı

TÜİK verilerine göre, 2026 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 2 milyon 192 bin 963 oldu. Veriler, yılsonuna doğru kentteki taşıt stokunda belirgin bir artış bulunduğunu gösteriyor.

Ekim ayı kayıtları ve tür dağılımı:

Ekim ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı aylık bazda yüzde 14,1 azalarak 8 bin 539 olarak kaydedildi. Kent, Ekim ayı trafiğe kayıt sıralamasında İstanbul ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Ekim ayındaki kayıtların tür dağılımına bakıldığında, kayıtların yüzde 47,5'i otomobil, yüzde 38,7'si motosiklet, yüzde 10,3'ü kamyonet, yüzde 1,7'si kamyon, yüzde 0,9'u traktör, yüzde 0,5'i otobüs, yüzde 0,3'ü minibüs ve yüzde 0,02'si özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

devir işlemleri ve marka eğilimleri:

Ekim ayında devri yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,7 azalarak 52 bin 328 oldu. Devri yapılan taşıtların türlere göre dağılımında otomobil %68,5 ile açık ara önde yer aldı; bunu %15,3 ile kamyonet ve %11,1 ile motosiklet takip etti. Diğer paylar ise traktör ve kamyonda %1,7, minibüste %1,0, otobüste %0,4 ve özel amaçlı taşıtlarda %0,3 olarak gerçekleşti.

İzmir'de Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan 4 bin 58 otomobil arasında marka tercihi açısından Renault %14,6'lık payla ilk sırada yer aldı. Kayıtlardaki tür ve marka dağılımları, kentte hem yeni araç alımlarında otomobilin hakimiyetini hem de motosiklet payının dikkat çekici derecede yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNE GÖRE, 2026 YILI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA İZMİR'DE TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 5,9 ARTARAK 2 MİLYON 192 BİN 963'E ULAŞTI.