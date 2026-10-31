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Düzce'de üreticilere su ürünleri destek başvuruları için takvim açıklandı

Başvurular 2 Kasım 2026'da başlayıp 18 Aralık 2026'da sona erecek; satış belgeleri son teslim 8 Ocak 2027 olarak açıklandı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Düzce'de üreticilere su ürünleri destek başvuruları için takvim açıklandı

Düzce'de üreticilere su ürünleri destek başvuruları için takvim açıklandı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilişkin başvuru takvimini duyurdu. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler, ilgili döneme ilişkin başvurularını belirtilen tarihler arasında yapabilecek.

başvuru takvimi ve kapsamı:

Destekleme başvuruları, 2 Kasım 2026 tarihinde başlayıp 18 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Başvurular, 2024/28 sayılı Tebliğ kapsamında yürütülecek ve yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılması gerekiyor. Müdürlüğün açıklamasında, üreticilerin başvuru sırasında gerekli belgeleri eksiksiz sunmalarının önemine vurgu yapıldı.

satış belgeleri ve son teslim tarihi:

Müdürlük, başvuru sürecine ilişkin önemli bir hatırlatma daha yaptı: Aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanakları, en geç 8 Ocak 2027 tarihinde mesai bitimine kadar ilgili müdürlüklere teslim edilmek zorunda. Bu belgelerin süresinde teslim edilmemesi halinde destek değerlendirmesinin etkilenebileceği belirtildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, desteklerden yararlanmak isteyen tüm su ürünleri yetiştiricilerini takvime uymaya ve başvurularını belirtilen süreç içinde ilgili müdürlüklere yapmaya çağırdı.

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANMAK...

DÜZCE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN ÜRETİCİLER İÇİN BAŞVURU TAKVİMİNİ AÇIKLADI. BAŞVURULAR 2 KASIM’DA BAŞLAYACAK, 18 ARALIK 2026 TARİHİNDE SONA ERECEK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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