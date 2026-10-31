yüreğir ziraat odası narenciye üreticileri için acil destek çağrısı yaptı

yüreğir ziraat odası başkanından sektör için uyarı

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, narenciye üreticilerinin son yılların en zorlu dönemlerinden geçtiğini belirterek yetkililere acil destek çağrısında bulundu. Doğan, üreticilerin artan girdi maliyetleri, düşen ürün fiyatları ve pazarlama sorunları nedeniyle ekonomik olarak darboğaza sürüklendiğini vurguladı.

üreticilerin yaşadığı tablo:

Doğan, bahçelerdeki mevcut durumun sürdürülebilir olmaktan uzaklaştığını ifade etti: "Artan tarımsal girdi maliyetleri, düşen ürün fiyatları ve pazarlama sorunları çiftçileri ekonomik açıdan çıkmaza sürüklemektedir." Üreticilerin emek verdiği ürünleri kimi zaman yok pahasına veya değerinin çok altında satmak zorunda kaldığını, bazı üreticilerin ise ağaçlarını bir sonraki sezona hazırlamak için ürünü ellerinden çıkardıklarını belirtti.

talep edilen acil destekler:

Yüreğir Ziraat Odası, ÇKS kayıtları esas alınarak ürününü pazarlayamayan veya ürünü dalında kalan üreticilerin tespit edilmesini ve bu üreticiler için 2026 yılına ait tarımsal girdi maliyetlerinin tamamının destek kapsamında karşılanmasını talep ediyor. Doğan, bu desteğin sağlanmasının üreticinin üretimden kopmaması ve gelecek sezona hazırlanabilmesi açısından hayati önemde olduğunu söyledi.

Ayrıca Doğan, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) ile navlun desteklerinin önemine dikkat çekti ve bu desteklerin hasat sezonu başlamadan önce açıklanması ve ödemelerin zamanında yapılmasının sektör için belirleyici olacağını vurguladı. Desteklerin gecikmesinin hem ihracatçıların hareket alanını daralttığını hem de üreticilerin pazarlama sorunlarını artırdığını söyledi.

pazarlama ve ihracat için çözüm çağrısı:

Doğan, iç piyasada pazarlama ve dağıtım kanallarının güçlendirilmesi, üreticilerin yeni alıcılarla buluşturulması, ihracatta yeni pazarların açılması ve mevcut pazarların genişletilmesi için ilgili kurumların iş birliği yapmasının gerekliliğine işaret etti. Özellikle dalında kalan ürünlerin değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için acil ve somut tedbirler alınmasını talep etti.

Başkan Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün üreticimizi yalnız bırakırsak, koruyamazsak yarın üretimi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliriz. Çiftçimiz üretmek, toprağına sahip çıkmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak istiyor. Ancak bunun için emeğinin karşılığını alması ve ekonomik olarak desteklenmesi gerekiyor." Doğan, ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan soruna hızla müdahale etmelerini beklediklerini belirtti.

YÜREĞİR ZİRAAT ODASI BAŞKANI MEHMET AKIN DOĞAN, NARENCİYE SEKTÖRÜNDE YAŞANAN EKONOMİK SIKINTILARIN ÜRETİCİLERİ DARBOĞAZA SÜRÜKLEDİĞİNİ BELİRTEREK, HÜKÜMET YETKİLİLERİNE ACİL DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU.