Gaziantep'te gıda sektörü MFF ile 5 kasım'da uluslararası platforma çıkıyor

fuarın açılışı ve temel bilgiler:

MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 5-7 Kasım 2026 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Organizasyon, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde; Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Nobel Expo Fuarcılık iş birliğiyle, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ile Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) destekleriyle düzenlenecek. Fuar, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11:00'de yapılacak törenle kapılarını ziyaretçilere açacak.

Etkinlik, uluslararası ticari iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen bir B2B (işletmeler arası) ihtisas fuarı olarak planlandı; yalnızca sektör profesyonellerinin ziyaretine açık olacak. Toplam 29 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek organizasyonda 200'ün üzerinde katılımcı firma ve 330'dan fazla marka yer alacak.

uluslararası katılım ve hedef kitle:

Fuarın uluslararası ağırlığı, beklenen katılımla göze çarpıyor: 38'i aşkın ülkeden uluslararası alım heyeti ve 56'dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçi organizasyonda yer alması bekleniyor. Bu yapı, firmalara yeni pazar bağlantıları kurma ve ihracat ağlarını genişletme fırsatı sunuyor.

sergilenecek ürün ve teknoloji yelpazesi:

MFF 2026'da gıda ürünleri ve gıda teknolojileri geniş bir yelpazede temsil edilecek. Fuarda sergilenecek ürün grupları arasında bakliyat ve hububat, baharat ve çeşniler, bitkisel yağlar, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıklar, kuru meyve ve kuru gıda ürünleri, konserve ve paketlenmiş gıdalar, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, dondurulmuş gıdalar, organik ve doğal gıdalar, çay, kahve ve içecekler ile gıda katkı maddeleri ve bileşenleri bulunuyor.

Ayrıca fuarda gıda işleme ve üretim makineleri, ambalaj ve paketleme teknolojileri, dolum ve şişeleme sistemleri, soğutma ve soğuk zincir çözümleri, depolama ve lojistik sistemleri, gıda güvenliği ve kalite kontrol teknolojileri ile endüstriyel üretim ve otomasyon çözümleri de ziyaretçilere sunulacak.

organizasyonun önemi ve açıklamalar:

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın Gaziantep'in üretim ve ihracat gücünün uluslararası alanda tanıtılması açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, "Gaziantep, köklü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi, girişimci ruhu ve ihracat tecrübesiyle ülkemizin gıda sektöründe öne çıkan şehirlerinin başında gelmektedir. MFF Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın, sektör temsilcilerimizi uluslararası alıcılarla buluşturarak yeni ticari bağlantıların kurulmasına, ihracat pazarlarımızın geliştirilmesine ve şehrimizin küresel rekabet gücünün artırılmasına katkı sunmakta ve B2B (ikili iş görüşmeleri) şeklinde düzenlenmesi, firmaların kendi sektörlerine yönelik olarak doğrudan birbirleriyle buluşmalarına, çok daha etkin ve verimli sonuçlar alınmasına imkan sağlamaktadır. Fuarın hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, sektörümüz açısından verimli ve başarılı bir organizasyon olmasını diliyorum" dedi.

Nobel Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik ise MFF’nin bölgesel ve uluslararası ticaretin gelişmesine katkı sunacak önemli bir buluşma noktası olduğunu vurgulayarak, "Gaziantep gibi gıda üretimi ve ihracatında güçlü bir konuma sahip şehirde, Orta Doğu Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı’nın 2’ncisini hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 38’den fazla ülkeden alım heyetini ve 56’dan fazla ülkeden profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak organizasyonumuzla firmalarımızın yeni pazarlara ulaşmasını, uluslararası iş birlikleri geliştirmesini ve sektörün yenilikçi teknolojilerle buluşmasını hedefliyoruz. MFF’nin önümüzdeki yıllarda uluslararası ölçekte önemli bir sektör buluşması haline geleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Fuar, katılımcılara iş hacmini genişletme, alıcılarla doğrudan temas kurma ve üretimden ambalaja kadar sektörün tüm bileşenlerini aynı çatı altında değerlendirme imkanı sunacak.

2. MFF ORTA DOĞU GIDA FUARI, 5-7 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GAZİANTEP ORTADOĞU FUAR MERKEZİ’NDE (OFM) GERÇEKLEŞTİRİLECEK.