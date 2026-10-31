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Meslek komitelerinden çıkan öncelikler BTSO'nun yol haritasını şekillendiriyor

Özer Matlı, 70 meslek komitesiyle yapılan görüşmeler sonucunda BTSO'nun 60 bin üyesinin sektör taleplerinin çalışma programına taşınacağını açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Meslek komitelerinden çıkan öncelikler BTSO'nun yol haritasını şekillendiriyor

Toplantıların hedefleri:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yeni dönemin çalışma önceliklerini belirlemek amacıyla tamamlanan Meslek Komitesi görüşmelerinin sonuçlarını paylaştı. Toplantılar, 70 Meslek Komitesini temsil eden meclis üyelerinin katılımıyla sektörlerin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlarının tespitine odaklandı.

Görüşmelerde özellikle sektörlerin rekabet gücünü artıracak adımlar, ticaret ve ihracatın geliştirilmesine yönelik öneriler ile BTSO'nun öncülük edebileceği somut projeler ele alındı. Meclis üyelerinden gelen talep ve önerilerin yeni dönemde Oda çalışma programına yön vermesi; çözümler için ilgili mercilerle iletişime geçilmesi amaçlanıyor.

İş dünyamıza nefes aldırmak önceliğimiz:

Matlı, oda yönetiminin temel misyonunu 60 bin üyeli BTSO ailesinin önünü açmak olarak tanımladı ve şu değerlendirmede bulundu: 'Önümüzdeki dönemde iş dünyasına nefes aldıracak adımlara odaklanmamız gerekiyor.' Matlı, yüksek teknoloji ve katma değerli üretimin güçlendirilmesi, nitelikli insan kaynağı yatırımları ve ticaret hayatının önünü açacak düzenlemeler üzerinde yoğunlaşacaklarını belirtti.

Başkan ayrıca yönetimin, firmaların küresel rekabet gücünü artırmak için enerjiyi doğru alanlara kanalize edeceğini; güçlü bir yönetime, birlik ve beraberliğe ve tek ses olmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Yeni dönemde meclis ve komite üyelerinin daha aktif katılımı ile proje ve fikirlerin sürece taşınmasının beklendiğini ifade etti.

BTSO meslek komiteleri sektörlerin kutup yıldızıdır:

Matlı, BTSO'nun 70 Meslek Komitesinin Bursa ekonomisinin tüm sektörlerini temsil ettiğine dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti: 'Komitelerimizin çağrısına kulak vermek bizim öncelikli görevimiz. 60 bin üyeli BTSO ailemizin sıkıntılarını en somut haliyle ortaya koymamız, en pratik çözümleri geliştirmemiz ve sorunları en güçlü şekilde dile getirmemiz lazım.'

Komitelerden gelen taleplerin, sorunların ve beklentilerin Bursa ve Türkiye genelinde ekonomik gelişme yolunda atılacak adımlarda yol gösterici olacağı vurgulandı. BTSO yönetimi, tespit edilen önceliklerin uygulamaya geçirilmesi ve ilgili paydaşlarla koordinasyon için çalışmalarını yoğunlaştıracak.

Sonuç olarak tamamlanan toplantılar, BTSO'nun yeni dönem yol haritasını sektör temelli, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla şekillendirme yönündeki kararlılığını ortaya koydu. Meclis ve komite kanallarından gelecek somut öneriler, oda faaliyet programına dahil edilerek uygulamaya konulacak.

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, YENİ DÖNEMİN ÇALIŞMA ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE 70...

BTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZER MATLI, YENİ DÖNEMİN ÇALIŞMA ÖNCELİKLERİNİ BELİRLEMEK ÜZERE 70 MESLEK KOMİTESİNİN TAMAMINI TEMSİL EDEN MECLİS ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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