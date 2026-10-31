Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Strasbourg’da Arı: Türkiye’nin egemenliği uluslararası platformlarda tartışılamaz

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi oturumunda Türkiye’nin iç hukuk süreçlerine müdahaleyi reddetti ve diyalog çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Strasbourg’da Arı: Türkiye’nin egemenliği uluslararası platformlarda tartışılamaz

Strasbourg’da konuşma:

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 51. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin egemenlik hakları ve hukuk sistemi üzerine yönelen uluslararası yaklaşımlara sert tepki gösterdi. Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi merkezinde gerçekleşen oturumda Arı, Nevşehir ve Kapadokya’yı temsil etti ve "Turizm ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" gündemi bağlamında görüşlerini paylaştı.

hukuk, egemenlik ve uluslararası diyalog:

Kürsüde Arı, Türkiye’nin iç hukuk süreçlerine ilişkin kararların uluslararası platformlarda peşin hükümlerle ele alınmasını eleştirdi. Konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir hukuk devletidir." ifadesine yer veren Başkan, henüz sonuçlanmamış hukuki süreçler hakkında dışarıdan hüküm verilmesinin adalet sistemine duyulan güveni zedelediğini vurguladı. Arı, uluslararası iş birliğine açık olduklarını ancak bunun bir ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelemeyeceğini belirtti.

Arı ayrıca hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm ülkeler için eşit uygulanması gerektiğini savundu ve değerlendirmelerin hukuki gerçekler, somut bilgiler ve karşılıklı diyalog temelinde yapılması çağrısında bulundu. konuşmasında, Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden uluslararası yaptırım çağrılarıyla baskı oluşturulmaya çalışılmasını eleştirerek bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

nevşehir’in sesi uluslararası platformda:

Genel Kurul’da Nevşehir ve Kapadokya’nın tanıtımına vurgu yapan Arı, üç somut çağrının ele alındığı oturumda bölgesinin çıkarlarını savunduğunu söyledi. Katılım çerçevesinde "Nerede söz hakkımız varsa orada Nevşehir var" mesajını veren Arı, yerel yönetimlerin uluslararası temsilinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Arı, Türkiye’nin demokratik iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve diyaloga açık olduklarını, iş birliğine hazır olduklarını yineledi. Başkan Rasim Arı, sözlerini 'Türkiye ile iş birliği yapılabilir, Türkiye eleştirilebilir; ancak Türkiye’nin yerine karar verilemez.' ifadesiyle noktaladı ve iç hukuk süreçlerinin siyasi araç haline getirilmesine karşı kararlı duruşun sürdürüleceğini açıkladı.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Üreticilerin talepleri sahada dinleniyor: Cuma buluşmaları devam ediyor
images

Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete...
images

Bolvadin'de Erkmen Mahallesi yoluna soğuk asfaltla konforlu dönüşüm
images

Bolvadin'de cami buluşmaları gençlerde birlik ve değer bilinci pekiştirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Arnavutköy'de 5 yıllık emekle tamamlandı: Halidiye medresesi 49 hafızla hizmete girdi

Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohumu

Yaralı yaban domuzunu kementle güvenli alana taşıdı

Bölgede ulaşım çağı: Erzincan-Erzurum-Kars arası hızlı trenle bağlanacak

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor