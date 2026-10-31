Strasbourg’da Arı: Türkiye’nin egemenliği uluslararası platformlarda tartışılamaz

Strasbourg’da konuşma:

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 51. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Türkiye’nin egemenlik hakları ve hukuk sistemi üzerine yönelen uluslararası yaklaşımlara sert tepki gösterdi. Fransa’nın Strasbourg kentindeki Avrupa Konseyi merkezinde gerçekleşen oturumda Arı, Nevşehir ve Kapadokya’yı temsil etti ve "Turizm ve Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi" gündemi bağlamında görüşlerini paylaştı.

hukuk, egemenlik ve uluslararası diyalog:

Kürsüde Arı, Türkiye’nin iç hukuk süreçlerine ilişkin kararların uluslararası platformlarda peşin hükümlerle ele alınmasını eleştirdi. Konuşmasında "Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir hukuk devletidir." ifadesine yer veren Başkan, henüz sonuçlanmamış hukuki süreçler hakkında dışarıdan hüküm verilmesinin adalet sistemine duyulan güveni zedelediğini vurguladı. Arı, uluslararası iş birliğine açık olduklarını ancak bunun bir ülkenin iç işlerine müdahale anlamına gelemeyeceğini belirtti.

Arı ayrıca hukukun üstünlüğü ilkesinin tüm ülkeler için eşit uygulanması gerektiğini savundu ve değerlendirmelerin hukuki gerçekler, somut bilgiler ve karşılıklı diyalog temelinde yapılması çağrısında bulundu. konuşmasında, Adalet Bakanı Akın Gürlek üzerinden uluslararası yaptırım çağrılarıyla baskı oluşturulmaya çalışılmasını eleştirerek bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

nevşehir’in sesi uluslararası platformda:

Genel Kurul’da Nevşehir ve Kapadokya’nın tanıtımına vurgu yapan Arı, üç somut çağrının ele alındığı oturumda bölgesinin çıkarlarını savunduğunu söyledi. Katılım çerçevesinde "Nerede söz hakkımız varsa orada Nevşehir var" mesajını veren Arı, yerel yönetimlerin uluslararası temsilinin önemine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Arı, Türkiye’nin demokratik iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti ve diyaloga açık olduklarını, iş birliğine hazır olduklarını yineledi. Başkan Rasim Arı, sözlerini 'Türkiye ile iş birliği yapılabilir, Türkiye eleştirilebilir; ancak Türkiye’nin yerine karar verilemez.' ifadesiyle noktaladı ve iç hukuk süreçlerinin siyasi araç haline getirilmesine karşı kararlı duruşun sürdürüleceğini açıkladı.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI