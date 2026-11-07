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Düzce'de yabancı uyruklu şahsın üzerinde ve adresinde çok sayıda uyuşturucu bulundu

Düzce'de yapılan çalışmada Afganistan uyruklu S.B. üzerinde 33 gram bonzaiyle yakalandı; adresinde farklı türlerde uyuşturucular ve 27.140 TL ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 14:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de yabancı uyruklu şahsın üzerinde ve adresinde çok sayıda uyuşturucu bulundu

operasyon özeti:

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şerefiye Mahallesi'nde sokak çalışması yürüttü. Yapılan çalışmada Afganistan uyruklu S.B. (18) üzerinde yapılan aramada 33 gram bonzai ele geçirildi.

sokakta yapılan aramada bulunanlar:

Sokakta yakalanan şüphelinin üzerinde tespit edilen madde ilk müdahale ve arama tutanağına göre 33 gram bonzai olarak kaydedildi.

adreste ele geçirilenler ve adli süreç:

Şüphelinin Camikebir Mahallesi'ndeki adresinde yapılan adli aramada, 1 adet hassas terazi, 3,7 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 gram esrar, 2 parça halinde toplam 6,1 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy, 13 gram afyon sakızı ile 27.140 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan sorgulamanın ardından S.B. adli makamlara sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞEREFİYE MAHALLESİNDE SOKAK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAPILAN...

DÜZCE’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ŞEREFİYE MAHALLESİNDE SOKAK ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAPILAN ÇALIŞMADA AFGANİSTAN UYRUKLU S.B. UYUŞTURUCU MADDE İLE YAKALANDI. ŞÜPHELİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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