Düzce'de yeni pratisyen hekimlere acil tıp oryantasyonu

Programın amacı ve düzenleyicileri

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde düzenlenen oryantasyon programı, 130. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında göreve başlayan pratisyen hekimlerin mesleki uyumunu hızlandırmayı hedefledi. Eğitimler, Düzce Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda planlandı ve hastanenin acil servis deneyimiyle bütünleştirildi.

Eğitimin içeriği:

Programda hekimlere oryantasyon ve idari süreçler, kritik hasta ve acil yönetimi, sistemik ve branş bazlı aciller ile adli, hukuki ve pratik uygulamalar konularında teorik ve uygulamalı bilgiler aktarıldı. Acil servislerde karşılaşılabilecek öncelikli senaryolar üzerinden vaka tartışmaları ve pratik uygulamalar yapılarak katılımcıların karar verme süreçleri güçlendirildi.

Hedefler ve beklenen katkılar:

Eğitimin temel amacı, yeni göreve başlayan pratisyen hekimlerin acil sağlık hizmetlerine daha hızlı ve güvenli entegre olmalarını sağlamak olarak belirlendi. Katılımcılara acil servis organizasyonu, önceliklendirme ve adli süreçlere ilişkin uygulamalı bilgiler verilerek mesleki süreçlerine katkı sunulması hedeflendi.

Program sonunda, bilgi ve deneyimlerini paylaşan doktorlara teşekkür edildi ve benzer oryantasyon faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı. Bu uygulamanın hem hasta güvenliğini artırması hem de yeni hekimlerin iş yüküne adaptasyonunu kolaylaştırması bekleniyor.

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ’NDE, 130. DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KAPSAMINDA GÖREVE BAŞLAYAN PRATİSYEN HEKİMLERİN MESLEKİ UYUM SÜREÇLERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA ACİL TIP ORYANTASYON VE EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.