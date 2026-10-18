Elazığ'da motosikletlere kapsamlı denetim

Elazığ'da motosiklet denetimi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri kent genelinde motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak kontrol etti. Uygulama, özellikle son dönemde artan motosiklet kazalarına karşı önlem amacıyla gerçekleştirildi.

uygulamanın kapsamı:

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak uygulanan denetimlerde, yollarda ilerleyen motosikletler durdurularak sürücüler tek tek sorgulandı. Ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergâhlarda ve kontrol noktalarında yoğunlaşarak işlemleri sürdürdü.

sonuçlar ve yaptırımlar:

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli idari işlemler uygulandı ve ceza kesildi. Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, TEK TEK DURDURULARAK KONTROL EDİLDİ