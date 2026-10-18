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Elazığ'da motosikletlere kapsamlı denetim

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, artan kazalar sonrası kentin farklı noktalarında eş zamanlı motosiklet denetimi yaptı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:20

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 17:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Elazığ'da motosikletlere kapsamlı denetim

Elazığ'da motosiklet denetimi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri kent genelinde motosiklet sürücülerini tek tek durdurarak kontrol etti. Uygulama, özellikle son dönemde artan motosiklet kazalarına karşı önlem amacıyla gerçekleştirildi.

uygulamanın kapsamı:

Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak uygulanan denetimlerde, yollarda ilerleyen motosikletler durdurularak sürücüler tek tek sorgulandı. Ekipler, trafiğin yoğun olduğu güzergâhlarda ve kontrol noktalarında yoğunlaşarak işlemleri sürdürdü.

sonuçlar ve yaptırımlar:

Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere gerekli idari işlemler uygulandı ve ceza kesildi. Yetkililer, benzer çalışmaların devam edeceğini belirterek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, TEK TEK DURDURULARAK KONTROL EDİLDİ

MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ, TEK TEK DURDURULARAK KONTROL EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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