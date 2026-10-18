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Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

Uzm. Dr. Serkan Yücepur, anestezi ekibinin ameliyat öncesi değerlendirmeden ameliyat içi izlem ve yoğun bakımda reanimasyona kadar görevlerini anlattı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:25

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Ameliyatın arka planında: anestezinin görünmez kahramanları

anestezinin sorumlulukları ve uygulama biçimleri:

Uzm. Dr. Anestezi Uzmanı Serkan Yücepur, anestezinin ameliyatlarda tıbbi girişimler veya doğum sırasında ağrının hissedilmesini önlemek amacıyla uygulanan tıbbi yöntemlerin genel adı olduğunu belirtti. Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki uygulamalarda, yönteme göre vücudun belirli bir bölgesi geçici olarak uyuşturulur ya da ilaçlarla kontrollü bir bilinç kaybı sağlanır.

ameliyat öncesi ve ameliyat sürecindeki rollerimiz:

Yücepur, anestezi uzmanlarının ameliyat öncesinde hastayı ayrıntılı olarak muayene ettiğini ve sağlık durumunu değerlendirdiğini söyledi. Yapılacak işlemin özelliklerine göre uygun anestezi yöntemi belirlenir; hazırlık ve uygulama süreci ekibin planlamasıyla yürütülür. Ameliyat boyunca anestezi ekibi hastanın yanında olur ve hayati parametreleri kesintisiz takip eder.

Bu izlem sırasında kalp atışlarınızı, tansiyonunuzu, solunumunuzu ve kanınızdaki oksijen düzeyini yakından izleyip, gerekli ilaç ve destek tedavilerini hastanın ihtiyaçlarına göre düzenleriz. Anestezi ekibinin sürekli varlığı, uygulamanın güvenliği ve cerrahi ekibin koordinasyonu için kritik önem taşır.

ameliyat sonrası bakım, reanimasyon ve yoğun bakım:

Ameliyat sonrasında da anestezi ekibinin takibi devam eder; uyanma döneminde ağrı, bulantı veya üşüme gibi şikâyetleri azaltmaya yönelik tedaviler uygulanır. Reanimasyon, yeniden canlandırma anlamına gelir. Kalp veya solunum durması gibi acil durumlarda hayati işlevlerin yeniden sağlanması için anında müdahale yapılır.

Yoğun bakım birimlerinde ise kritik durumdaki hastaların tedavisi anestezi ekibinin desteğiyle yürütülür; solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonlar gerektiğinde desteklenir. Uzm. Dr. Yücepur, "Günümüzde anestezi, gelişmiş ilaçlar, cihazlar ve eğitimli ekipler sayesinde güvenle uygulanmaktadır" ifadesini kullandı ve bununla birlikte her tıbbi işlemin bazı riskler taşıdığını vurguladı.

Hastanın sürece katkısı da önemlidir: kronik hastalıklarınızı, önceki ameliyatlarınızı, düzenli kullandığınız ilaçları, bitkisel takviyeleri ve bilinen alerjilerinizi anestezi ekibine bildirmeniz; ameliyat öncesi yeme-içme talimatlarına uymanız; sigara ve alkol tüketimini azaltma veya bırakma önerilerine dikkat etmeniz istenir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, uçuk veya ateş gibi yeni gelişen şikâyetler mutlaka önceden bildirilmelidir.

Anesteziyoloji, hasta güvenliğinin gelişimine öncülük eden tıp dallarından biridir ve her hastanın ihtiyaçları ile kaygıları ekibin önceliğidir.

UZM. DR. ANESTEZİ UZMANI SERKAN YÜCEPUR

UZM. DR. ANESTEZİ UZMANI SERKAN YÜCEPUR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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