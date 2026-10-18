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Muhtarlarla omuz omuza: Eskişehir’de katılımcı yönetim vurgusu

Ayşe Ünlüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde muhtarlığın 1829'daki kökenine değinerek, 197 yıldır süren halkla bağın güçlendirilmesi için istişare sözü verdi.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Elif Demir

Muhtarlarla omuz omuza: Eskişehir’de katılımcı yönetim vurgusu

Ünlüce'nin mesajı:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda muhtarlık kurumunun yerel demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Ünlüce, muhtarlık müessesesinin kökenlerinin 1829 yılına dayandığını ve 197 yıldır halkın en yakın temas noktası olarak hizmet verdiğini hatırlattı.

İş birliği ve istişare:

Başkan Ünlüce, mahallere ulaşan hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında muhtarların görüş ve önerilerinin öncelikli olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak projelerin yaşam bulmasında muhtarlarla koordinasyonun önemine dikkat çeken Ünlüce, bunun sağlıklı iletişim ve karşılıklı istişare ile mümkün olduğunu ifade etti.

Mesajında, şehir yönetiminde eşit ve adil hizmet hedefinin altını çizen Ünlüce, kırsaldan merkeze kadar tüm mahallelerin refahı için muhtarların emeğinin, deneyiminin ve katkısının çok kıymetli olduğunu söyledi. Belediyenin bundan sonra da muhtarlarla istişareye dayalı bir anlayışla çalışmaya devam edeceğinin taahhüdünü verdi.

Minnet ve anma:

Ünlüce, muhtarların yerel yönetimlerin en önemli paydaşları olduğunu ifade ederek, görevi başında hayatını kaybeden muhtarların anıldığını belirtti. Mesajında tüm muhtarlara içten teşekkürlerini ileten Ünlüce, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı ve mahallelerin sorunlarına çözüm arayan muhtarların özverili çalışmalarına vurgu yaptı.

Bu açıklama, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yerel yönetim anlayışında katılımcılığı ve mahalle temelli iletişimi önceliklendirmeye devam edeceğine dair net bir mesaj olarak öne çıktı.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AYŞE ÜNLÜCE

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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